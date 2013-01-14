detroytred написав:
Влади пересичный не указывает.
Ще раз для лампасо-кальсонника
1 Населення виховувалось в СРСР
2 По словам відставного носія кальсон - влада у нас постійно погана
3 Як з таким поганим населенням і ще гіршою владою з засиллям корупції ми дійшли до
а - безвізу
б - Томосу
Моя версія ( зверніть увагу все в одному повідомленні а не в трьох)
Влада і населення - це єдине.
З поганого населення виходить погана влада , погана влада керує поганим населенням.
Враховуючи ту точку куди дійшла країна - у нас не найкраще населення . яким керує не найкраща влада....
Але й не найгірше населення, з найгіршою владою.
Тому
Кожен має можливість покращити себе
Трошки менше можливостей покращити сусіда
Ще менше можливостей покращити керівника свого ЖЕКу чи ОСББ
і так далі на всіх рівнях , але тоді
Якщо кожен покращить себе
То й сусід покращиться бе впливу зовні
І керівник ЖЕКу чи ОСББ входить в категорію кожен...
Дивишся з таким підходом і не треба буде ні на кого нарікати і нікого повчати...
Для лампасокальсонника
Припустимо що він викладав якусь дисципліну в училищі
Чи може він заявити що всі його курсанти усвоїли цю дисципліну на відмінно ?
Якщо він таке заявить - ми всі разом присвоїмо йому звання брехуна і фантазера
Якщо ж він заявить що не всі вчились на відмінно - то згідно його ж логіки ми зможемо присвоїти йому звання невігласа і нероби... бо він не зміг змусити навіть курсантів в армії виконувати його вказівки , а в нього і прав до курсантів - на порядок вище ніж в Президента на мене....