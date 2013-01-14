Додано: Вів 01 січ, 2019 01:02

detroytred написав: Влади пересичный не указывает. Влади пересичный не указывает.

Ще раз для лампасо-кальсонника1 Населення виховувалось в СРСР2 По словам відставного носія кальсон - влада у нас постійно погана3 Як з таким поганим населенням і ще гіршою владою з засиллям корупції ми дійшли доа - безвізуб - ТомосуМоя версія ( зверніть увагу все в одному повідомленні а не в трьох)Влада і населення - це єдине.З поганого населення виходить погана влада , погана влада керує поганим населенням.Враховуючи ту точку куди дійшла країна - у нас не найкраще населення . яким керує не найкраща влада....Але й не найгірше населення, з найгіршою владою.ТомуКожен має можливість покращити себеТрошки менше можливостей покращити сусідаЩе менше можливостей покращити керівника свого ЖЕКу чи ОСББі так далі на всіх рівнях , але тодіЯкщо кожен покращить себеТо й сусід покращиться бе впливу зовніІ керівник ЖЕКу чи ОСББ входить в категорію кожен...Дивишся з таким підходом і не треба буде ні на кого нарікати і нікого повчати...Для лампасокальсонникаПрипустимо що він викладав якусь дисципліну в училищіЧи може він заявити що всі його курсанти усвоїли цю дисципліну на відмінно ?Якщо він таке заявить - ми всі разом присвоїмо йому звання брехуна і фантазераЯкщо ж він заявить що не всі вчились на відмінно - то згідно його ж логіки ми зможемо присвоїти йому звання невігласа і нероби... бо він не зміг змусити навіть курсантів в армії виконувати його вказівки , а в нього і прав до курсантів - на порядок вище ніж в Президента на мене....