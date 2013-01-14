Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ще раз для лампасо-кальсонника 1 Населення виховувалось в СРСР 2 По словам відставного носія кальсон - влада у нас постійно погана 3 Як з таким поганим населенням і ще гіршою владою з засиллям корупції ми дійшли до а - безвізу б - Томосу
Моя версія ( зверніть увагу все в одному повідомленні а не в трьох) Влада і населення - це єдине. З поганого населення виходить погана влада , погана влада керує поганим населенням. Враховуючи ту точку куди дійшла країна - у нас не найкраще населення . яким керує не найкраща влада.... Але й не найгірше населення, з найгіршою владою.
Тому Кожен має можливість покращити себе Трошки менше можливостей покращити сусіда Ще менше можливостей покращити керівника свого ЖЕКу чи ОСББ і так далі на всіх рівнях , але тоді Якщо кожен покращить себе То й сусід покращиться бе впливу зовні І керівник ЖЕКу чи ОСББ входить в категорію кожен... Дивишся з таким підходом і не треба буде ні на кого нарікати і нікого повчати...
Для лампасокальсонника Припустимо що він викладав якусь дисципліну в училищі Чи може він заявити що всі його курсанти усвоїли цю дисципліну на відмінно ? Якщо він таке заявить - ми всі разом присвоїмо йому звання брехуна і фантазера Якщо ж він заявить що не всі вчились на відмінно - то згідно його ж логіки ми зможемо присвоїти йому звання невігласа і нероби... бо він не зміг змусити навіть курсантів в армії виконувати його вказівки , а в нього і прав до курсантів - на порядок вище ніж в Президента на мене....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Я так понимаю, у старшины комплекс от недостачи нижнего белья остался. Но зачем его выставлять напоказ на всеукраинском форуме?! Это жене казарма..
2. Почему оппонент использует такие определения *погана* влада, *погане* населення? Потому что они искажают предмет дискуссии. В его сторону. Погана))
3. Целое-то единое. Но части разные, функции разные. Коммунист и работник института марксизма-ленинизма Бальцерович не знал отсебятины моего оппонента, поэтому провёл реформы рыночные успешно, невзирая на сопротивление части населения.
4. Так о том и речь, что власть не использует свои возможности по улучшению своей работы, выполнению своих функций. Народ использует... ещё и как. Вплоть до выезда за кордон.
5. Оппонент не видит предмета дискуссии. Сравнивать нужно не обучаемых, пидлеглих. Народы, население, потоки, группы принципиально не так уж отличаются. Лишних хромосом ни у кого нет. Сравнивать нужно разные власти, управленцев, преподавателей. Вот у них разная работа (разные цели, желания, методы, обеспечение и т.д.) и разный результат.
Нетрудно вспомнить ссылку Кудрявого о разных комбригах... Бойцы были те же, поменялся комбриг и ..., а также замена профессионалов на ...
У оппонента очень много *якщо...*. То есть необоснованных предположений (фантазий). Впрочем это прогресс. По сравнению, когда он сразу и прямо искажал (попросту лгал).
Считать до трёх оппонент умеет (число моих сообщений), но это не повод для звернення на це уваги)))
detroytred написав:lapay Спасибо и Вам и Портникову! Под Новый Год давно так не смеялся)))
Ви взагалі нічого не зрозуміли. Італійці тільки через 70 років, з початку післявоєнних реформ, зрозуміли, що реформувати треба себе, а не владу. Зміна, в середньому, через 1,5 року, італійських урядів, нічого не змінить. Комуністична халява не наступить. Будемо сподіватись, що в нас буде трохи швидше. Продавці магазинчинків, на території єгипетьського курорту, казали: " Ми не даємо товару в борг італійцям, а українцям з задоволенням."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Итальянцы (пересичные) зрозумили?)) Это на каком основании такой вывод?
Пока видно иное. На примере их техурядов. Одна часть власть имущих потеснила берлусконей и Ко.. Рост сознания пересичных к данному процессу ... только в фантазиях портниковых.
Кстати, показывать населению негатив коммунистической халявы - это тоже функция властей и власть имущих. Вы почему-то не желаете признать то, что популизм, идущий от властей, исходит в реалии не от хотелок пересичных, а по большому счёту из личных корыстных интересов этих самых властей.
lapay Я совсем не против, чтобы население зрозумило. Уже более 20 лет ждём полки зрозумиэ)) А Бальцеровичи, Бендукидзе делают реформы..
Эволлюционный процесс зрозуминня может быть бесконечным. Там же, где власть имущие берут на себя ответственность и не только помогают процессу зрозуминня народом, но и сами активно продвигают реформы, там ... результат. А не обещания светлого будущего.
И ключевое -- это будучи Италией (то есть даже не просто страной ЕС) можно чекати, поки зрозумиють. Украина несколько)))) в ином положении.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 січ, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.