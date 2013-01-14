Додано: Вів 01 січ, 2019 13:54

lapay

Портников неслабо так манипулировал.

Наш слуга народа по сути это тот же итальянский.



Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше.

Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко.

Потом взялся за требования к пересичным.

Наш же не может справится с первым этапом.



Сначала нужно в реалиях свершить первый этап, а потом фантазировать о втором.

Получается, нагнуть население платить за газ (якобы реформа)) уряд может, а на другое не может -- потому что население против!?))





У можновладцив неплохо получается менять друг дружку))

Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за.

Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги?

Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас.

Не сходится...