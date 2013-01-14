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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:22
detroytred написав:
Итальянцы (пересичные) зрозумили?))
Это на каком основании такой вывод?
Бо цей фільм став найкасовишим італійським фільмом 2018 року. Їм ця тема цікава, цікаво те, хто насправді винен в їх проблемах.
detroytred написав:
Кстати, показывать населению негатив коммунистической халявы - это тоже функция властей и власть имущих.
Вы почему-то не желаете признать то, что популизм, идущий от властей, исходит в реалии не от хотелок пересичных, а по большому счёту из личных корыстных интересов этих самых властей.
Бо популізм є перепусткою до влади. Треба було потрапити до влади - Яценюк за зниження вартості газу, пройшов, зробив навпаки - перепустка конфіскована на роки, якщо не на десятиліття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 01 січ, 2019 13:30
lapay
Да без проблем!
Считаете Яценюка достойным. Хорошо.
Речь о том, что яценюков мало.
То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай.
Я и веду к тому - что остальные не выполняют.
Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают.
Речь о другом. Пока о другом.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 13:37
detroytred написав:
Речь о том, что яценюков мало.
То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай.
Я и веду к тому - что остальные не выполняют.
Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают.
Речь о другом. Пока о другом.
Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 01 січ, 2019 13:54
lapay
Портников неслабо так манипулировал.
Наш слуга народа по сути это тот же итальянский.
Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше.
Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко.
Потом взялся за требования к пересичным.
Наш же не может справится с первым этапом.
Сначала нужно в реалиях свершить первый этап, а потом фантазировать о втором.
Получается, нагнуть население платить за газ (якобы реформа)) уряд может, а на другое не может -- потому что население против!?))
У можновладцив неплохо получается менять друг дружку))
Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за.
Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги?
Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас.
Не сходится...
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