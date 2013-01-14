Додано: Вів 01 січ, 2019 14:27

lapay написав: Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур. Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.

Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування - 29 625 200

Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування - 17 834 061

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата [Порошенко] - 9 857 308

“И сейчас большая часть крупных повышений зарплаты у нас произошла потому, что они должны были произойти. Так как производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников”, – пояснила Пашкина.

Почему-то все "бывшие", кто еще не у власти и кто уже не во власти, очень умные и знают, как вывести страну из кризиса, а когда у власти, тупеют. Место, наверно, "проклятое".Предлагаете опять кровати местами менять?Я не фанат Зеленского, но "Надежда умирает последней" (с).Кто пройдет во второй тур, кто станет Президентом Украины - жизнь покажет.И вполне вероятно, что молодежь, которая игнорирует выборы, т.к. "на манеже все те же", из-за появления нового лица (лиц, т.к., возможно, будет и Вакарчук) на этот раз придет и проголосует.Все, что ниже - не лично к вам:Почему-то все делают одну и ту же ошибку, утверждая, что за Порошенко проголосовало 54,7% избирателей. Фактически за него проголосовало только 33,27% избирателей:Почему-то ссылка работает криво, смотреть там "Відомості на початок голосування"2/3 граждан Украины в 2014-м году не захотели иметь Президентом Украины Порошенко.То, что сейчас Гройсман и Ко ставит в заслугу себе - повышение зарплат в Украине, т.е. повышение благосостояния украинцев, вынужденная мера, абсолютно не зависящая от него и Ко. С соседней ветки: