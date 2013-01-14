Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Итальянцы (пересичные) зрозумили?)) Это на каком основании такой вывод?
Бо цей фільм став найкасовишим італійським фільмом 2018 року. Їм ця тема цікава, цікаво те, хто насправді винен в їх проблемах.
detroytred написав:Кстати, показывать населению негатив коммунистической халявы - это тоже функция властей и власть имущих. Вы почему-то не желаете признать то, что популизм, идущий от властей, исходит в реалии не от хотелок пересичных, а по большому счёту из личных корыстных интересов этих самых властей.
Бо популізм є перепусткою до влади. Треба було потрапити до влади - Яценюк за зниження вартості газу, пройшов, зробив навпаки - перепустка конфіскована на роки, якщо не на десятиліття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Да без проблем! Считаете Яценюка достойным. Хорошо. Речь о том, что яценюков мало. То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай. Я и веду к тому - что остальные не выполняют.
Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают. Речь о другом. Пока о другом.
detroytred написав:Речь о том, что яценюков мало. То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай. Я и веду к тому - что остальные не выполняют.
Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают. Речь о другом. Пока о другом.
Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Портников неслабо так манипулировал. Наш слуга народа по сути это тот же итальянский.
Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше. Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко. Потом взялся за требования к пересичным. Наш же не может справится с первым этапом.
Сначала нужно в реалиях свершить первый этап, а потом фантазировать о втором. Получается, нагнуть население платить за газ (якобы реформа)) уряд может, а на другое не может -- потому что население против!?))
У можновладцив неплохо получается менять друг дружку)) Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за. Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги? Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас. Не сходится...
detroytred написав:Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше. Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко. Потом взялся за требования к пересичным. Наш же не может справится с первым этапом.
НАБУ, декларації, переатестації - судді масово просто так звільнились? Реформи йдуть для всіх. Мені теж не сильно подобається, що неможливо звільнити насірових, але що тут може зробити влада? В нас "закону тут не місце" саме через вартових цього закону - в першу чергу суддів.
detroytred написав:У можновладцив неплохо получается менять друг дружку)) Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за. Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги? Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас. Не сходится...
Не всі за популістів, нас меншість, але ми зможемо вийти в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.
Почему-то все "бывшие", кто еще не у власти и кто уже не во власти, очень умные и знают, как вывести страну из кризиса, а когда у власти, тупеют. Место, наверно, "проклятое".
Предлагаете опять кровати местами менять?
Я не фанат Зеленского, но "Надежда умирает последней" (с).
Кто пройдет во второй тур, кто станет Президентом Украины - жизнь покажет. И вполне вероятно, что молодежь, которая игнорирует выборы, т.к. "на манеже все те же", из-за появления нового лица (лиц, т.к., возможно, будет и Вакарчук) на этот раз придет и проголосует.
Все, что ниже - не лично к вам: P.S. Почему-то все делают одну и ту же ошибку, утверждая, что за Порошенко проголосовало 54,7% избирателей. Фактически за него проголосовало только 33,27% избирателей:
Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування - 29 625 200 Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування - 17 834 061
2/3 граждан Украины в 2014-м году не захотели иметь Президентом Украины Порошенко.
P.P.S. То, что сейчас Гройсман и Ко ставит в заслугу себе - повышение зарплат в Украине, т.е. повышение благосостояния украинцев, вынужденная мера, абсолютно не зависящая от него и Ко. С соседней ветки:
“И сейчас большая часть крупных повышений зарплаты у нас произошла потому, что они должны были произойти. Так как производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников”, – пояснила Пашкина.
lapay Судьи - это те же порошенки. См. глава ВККС - друзья Филатова илои как там его.
В этом и был весь фокус от вклады. Что-то делать, но упустить главное звено цепи (судейское). Без которого выхлоп -- чуть краще прежнего. Нызенько-нызенько.
Дайте пересичному нормальный суд. И он отстоит свои права у ненормального чиновника (полицейского, прокурора, налоговик а и т.д.). Конечно такая постановка решения утрирована. Лишь одного суда мало. Но суды - одно из ключевых звеньев.
yanyura написав:Почему-то все "бывшие", кто еще не у власти и кто уже не во власти, очень умные и знают, как вывести страну из кризиса, а когда у власти, тупеют. Место, наверно, "проклятое".
Бувші чи наступні - всі кажуть те, що хоче почути електорат. Електорат не хоче чути: "Буде гірше, ніж зараз", хоч так воно і буде, тому політики, навіть самі розумні і прозорливі, так ніколи не скажуть. Світ так влаштован, що не буває завжди рівно і гладенько - кризи були і будут, часто їх не можливо уникнути і, навіть, передбачити.
yanyura написав:. То, что сейчас Гройсман и Ко ставит в заслугу себе - повышение зарплат в Украине, т.е. повышение благосостояния украинцев, вынужденная мера, абсолютно не зависящая от него и Ко.
Це закономірна міра - наслідок відновлення експорта, після відновлення цін на с/г товари і залізо. Багато хто вірить, що від влади залежить наше життя - насправді це не так, дії влади на це мало впливають. Не будь Майдана - середні зарплати все одно впали би вдогонку за падінням експорта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
yanyura Добавлю. Мне недавно один непересичный жаловался: как за столом, как замкнуть на себя все денежные потоки и т.д., так начальник кулаком по столу (образно) и *я начальник, я за всё несу ответственность и т.д.*, а как работать и как отвечать за подчиненного -- так *он сам всё должен* (сам научиться, сам обеспечить мат-технически и т.д.).