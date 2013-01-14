RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4156415741584159>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Итальянцы (пересичные) зрозумили?))
Это на каком основании такой вывод?

Бо цей фільм став найкасовишим італійським фільмом 2018 року. Їм ця тема цікава, цікаво те, хто насправді винен в їх проблемах.
  detroytred написав:Кстати, показывать населению негатив коммунистической халявы - это тоже функция властей и власть имущих.
Вы почему-то не желаете признать то, что популизм, идущий от властей, исходит в реалии не от хотелок пересичных, а по большому счёту из личных корыстных интересов этих самых властей.

Бо популізм є перепусткою до влади. Треба було потрапити до влади - Яценюк за зниження вартості газу, пройшов, зробив навпаки - перепустка конфіскована на роки, якщо не на десятиліття.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:30

lapay
Да без проблем!
Считаете Яценюка достойным. Хорошо.
Речь о том, что яценюков мало.
То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай.
Я и веду к тому - что остальные не выполняют.

Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают.
Речь о другом. Пока о другом.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Речь о том, что яценюков мало.
То есть Яценюк выполнил должностные обязанности можновладця - хорошо (по-Вашему). Пускай.
Я и веду к тому - что остальные не выполняют.

Пусть во власть хоть чушкой-чучелом пробираются... Модели разные бывают.
Речь о другом. Пока о другом.

Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:54

lapay
Портников неслабо так манипулировал.
Наш слуга народа по сути это тот же итальянский.

Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше.
Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко.
Потом взялся за требования к пересичным.
Наш же не может справится с первым этапом.

Сначала нужно в реалиях свершить первый этап, а потом фантазировать о втором.
Получается, нагнуть население платить за газ (якобы реформа)) уряд может, а на другое не может -- потому что население против!?))


У можновладцив неплохо получается менять друг дружку))
Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за.
Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги?
Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас.
Не сходится...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:16

lapay
Вы и Портников увели в сторону.

То, что по закону и т.п., реформы и т.д. не понравятся народу (бОльшей части населения) - это и так понятно и очевидно.
На примере истории других.

Только главное-то в ином.
Будет результат.
При этом достигнутый законно и цивилизованными методами.

Сейчас же, как и все двадцать с лишком лет, народу тоже не нравится многое от можновладцив. И многое эти можновладци продавливают, несмотря на нежелание-недовольство народа.

Только маленькая разница -- результата нет.
И действия (начиная с кнопкодавства) можновладцив далеко не законные и не цивилизованные.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Только вот в итальянском можновладець прошёл дальше.
Выполнил свои обязанности по требованиям к чиновникам и Ко.
Потом взялся за требования к пересичным.
Наш же не может справится с первым этапом.

НАБУ, декларації, переатестації - судді масово просто так звільнились? Реформи йдуть для всіх. Мені теж не сильно подобається, що неможливо звільнити насірових, але що тут може зробити влада?
В нас "закону тут не місце" саме через вартових цього закону - в першу чергу суддів.
  detroytred написав:У можновладцив неплохо получается менять друг дружку))
Яценюка народ не обирав, он был представлен на премьерство иными. И если не ошибаюсь, ЮВТ была за.
Как же тогда не дурний народ опять даёт рейтинги?
Многим, кто был за. А также не отменяющим *реформу* Яценюка сейчас.
Не сходится...

Не всі за популістів, нас меншість, але ми зможемо вийти в другий тур. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Народ теж не дурний, і інших яценюків просто не обере. Будуть голосувати за перевіриних, за Тимошенко. Зеленський, на одному протестному електораті, до того ж молодіжному, який голосує мляво, не пройде в другий тур.

Почему-то все "бывшие", кто еще не у власти и кто уже не во власти, очень умные и знают, как вывести страну из кризиса, а когда у власти, тупеют. Место, наверно, "проклятое".

Предлагаете опять кровати местами менять?

Я не фанат Зеленского, но "Надежда умирает последней" (с).

Кто пройдет во второй тур, кто станет Президентом Украины - жизнь покажет.
И вполне вероятно, что молодежь, которая игнорирует выборы, т.к. "на манеже все те же", из-за появления нового лица (лиц, т.к., возможно, будет и Вакарчук) на этот раз придет и проголосует.


Все, что ниже - не лично к вам:
P.S. Почему-то все делают одну и ту же ошибку, утверждая, что за Порошенко проголосовало 54,7% избирателей. Фактически за него проголосовало только 33,27% избирателей:
Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування - 29 625 200
Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування - 17 834 061

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001
Почему-то ссылка работает криво, смотреть там "Відомості на початок голосування"
Кількість голосів виборців, поданих за кандидата [Порошенко] - 9 857 308

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp300?PT001F01=702

2/3 граждан Украины в 2014-м году не захотели иметь Президентом Украины Порошенко.


P.P.S. То, что сейчас Гройсман и Ко ставит в заслугу себе - повышение зарплат в Украине, т.е. повышение благосостояния украинцев, вынужденная мера, абсолютно не зависящая от него и Ко. С соседней ветки:
“И сейчас большая часть крупных повышений зарплаты у нас произошла потому, что они должны были произойти. Так как производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников”, – пояснила Пашкина.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44094 ... -2019-godu
yanyura
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 09.01.09
Подякував: 934 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:30

lapay
Судьи - это те же порошенки.
См. глава ВККС - друзья Филатова илои как там его.

В этом и был весь фокус от вклады.
Что-то делать, но упустить главное звено цепи (судейское).
Без которого выхлоп -- чуть краще прежнего.
Нызенько-нызенько.

Дайте пересичному нормальный суд.
И он отстоит свои права у ненормального чиновника (полицейского, прокурора, налоговик а и т.д.).
Конечно такая постановка решения утрирована.
Лишь одного суда мало.
Но суды - одно из ключевых звеньев.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Почему-то все "бывшие", кто еще не у власти и кто уже не во власти, очень умные и знают, как вывести страну из кризиса, а когда у власти, тупеют. Место, наверно, "проклятое".

Бувші чи наступні - всі кажуть те, що хоче почути електорат. Електорат не хоче чути: "Буде гірше, ніж зараз", хоч так воно і буде, тому політики, навіть самі розумні і прозорливі, так ніколи не скажуть. :)
Світ так влаштован, що не буває завжди рівно і гладенько - кризи були і будут, часто їх не можливо уникнути і, навіть, передбачити.
  yanyura написав:. То, что сейчас Гройсман и Ко ставит в заслугу себе - повышение зарплат в Украине, т.е. повышение благосостояния украинцев, вынужденная мера, абсолютно не зависящая от него и Ко.

Це закономірна міра - наслідок відновлення експорта, після відновлення цін на с/г товари і залізо. Багато хто вірить, що від влади залежить наше життя - насправді це не так, дії влади на це мало впливають. Не будь Майдана - середні зарплати все одно впали би вдогонку за падінням експорта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:40

yanyura
Добавлю.
Мне недавно один непересичный жаловался: как за столом, как замкнуть на себя все денежные потоки и т.д., так начальник кулаком по столу (образно) и *я начальник, я за всё несу ответственность и т.д.*, а как работать и как отвечать за подчиненного -- так *он сам всё должен* (сам научиться, сам обеспечить мат-технически и т.д.).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4156415741584159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14952
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5759
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.