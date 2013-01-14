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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4156415741584159
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Судьи - это те же порошенки.
См. глава ВККС - друзья Филатова илои как там его.

Я буду тільки за, якщо наші партнери візьмуть під свій контроль і ВККСУ. :)
Тільки це нічого не змінить, принаймі, на протязі кількох років чи, вірогідніше, десятка років.
Проблема реформ в тому, що, в гірший бік, ситуація змінюється набагато швидше, ніж в кращий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:46

lapay
Так зачем общество делегирует власти такой широкий спектр инструментов, если, по-Вашему, от власти мало что зависит???

Американцы после ВД вынуждены были отказаться от свободы рынка, значительно (даже принципиально) усилить госрегулирование.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:49

lapay
Так отдать партнёрам кто должен: власть или пересичные?

Пересичные не могут отдать то, чего не имеют))
Об этом речь.
Что инструменты у власти-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:50

detroytred
Ну посмотрим, как мистер Z "пересажает всех чинуш/ментов/судей" (мечта Долярчика).

Вы-то, надеюсь, не верите в доброго царя?

ИМХО, должна созреть критическая масса недовольных нынешним состоянием дел. Конечно, не пересичных а "Ылиты". Пока что не созрела, по-прежнему "все против всех" (даже рыги раскололись), поэтому и нызенько. И никакой царь им не указ, вот против него все с удовольствием объединятся, что мы и наблюдаем в настоящий момент.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так зачем общество делегирует власти такой широкий спектр инструментов, если, по-Вашему, от власти мало что зависит???

Американцы после ВД вынуждены были отказаться от свободы рынка, значительно (даже принципиально) усилить госрегулирование.

Влада реалізує стратегічний запит суспільства - ТС чи ЄС, демократія чи авторитаризм. Також влада оперативно реагує на виклики - зелені чоловічки, захоплення ОДА, обстріл човнів і т.д. Як саме це робить влада - впливає на наступний вибір суспільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:38

lapay
Это очевидно.

Но для этого власти не нужно иметь в руках такой широкий спектр инструментов. Но власть цепко держит весь список в руках. Об этом идёт дискуссия.

Да и с запитом суспильства Вы погорячились))
Сильно. Не очень просматривается механизм определения обществом этого самого стратегического выбора.
detroytred
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