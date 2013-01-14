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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4157415841594160>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Судьи - это те же порошенки.
См. глава ВККС - друзья Филатова илои как там его.

Я буду тільки за, якщо наші партнери візьмуть під свій контроль і ВККСУ. :)
Тільки це нічого не змінить, принаймі, на протязі кількох років чи, вірогідніше, десятка років.
Проблема реформ в тому, що, в гірший бік, ситуація змінюється набагато швидше, ніж в кращий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:46

lapay
Так зачем общество делегирует власти такой широкий спектр инструментов, если, по-Вашему, от власти мало что зависит???

Американцы после ВД вынуждены были отказаться от свободы рынка, значительно (даже принципиально) усилить госрегулирование.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:49

lapay
Так отдать партнёрам кто должен: власть или пересичные?

Пересичные не могут отдать то, чего не имеют))
Об этом речь.
Что инструменты у власти-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:50

detroytred
Ну посмотрим, как мистер Z "пересажает всех чинуш/ментов/судей" (мечта Долярчика).

Вы-то, надеюсь, не верите в доброго царя?

ИМХО, должна созреть критическая масса недовольных нынешним состоянием дел. Конечно, не пересичных а "Ылиты". Пока что не созрела, по-прежнему "все против всех" (даже рыги раскололись), поэтому и нызенько. И никакой царь им не указ, вот против него все с удовольствием объединятся, что мы и наблюдаем в настоящий момент.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так зачем общество делегирует власти такой широкий спектр инструментов, если, по-Вашему, от власти мало что зависит???

Американцы после ВД вынуждены были отказаться от свободы рынка, значительно (даже принципиально) усилить госрегулирование.

Влада реалізує стратегічний запит суспільства - ТС чи ЄС, демократія чи авторитаризм. Також влада оперативно реагує на виклики - зелені чоловічки, захоплення ОДА, обстріл човнів і т.д. Як саме це робить влада - впливає на наступний вибір суспільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:38

lapay
Это очевидно.

Но для этого власти не нужно иметь в руках такой широкий спектр инструментов. Но власть цепко держит весь список в руках. Об этом идёт дискуссия.

Да и с запитом суспильства Вы погорячились))
Сильно. Не очень просматривается механизм определения обществом этого самого стратегического выбора.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Но для этого власти не нужно иметь в руках такой широкий спектр инструментов. Но власть цепко держит весь список в руках. Об этом идёт дискуссия.

Навпаки - відпускає під тиском партнерів.
  detroytred написав:Да и с запитом суспильства Вы погорячились))
Сильно. Не очень просматривается механизм определения обществом этого самого стратегического выбора.

Хто виступає за ТС? Один Бойко. Хто за авторитаризм? Мабуть, тільки Гриценко. Їх рейтинги і є відображенням суспільного запиту.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:49

Starikan
Я согласен с Вашей точкой зрения.

Пока я отстаиваю своё мнение, что роль пересичных в отношении властей (в том числе и созревания критич. массы среди них) очень малая.

На любого нового пр-та я покладаю надежду (шанс), что он изменит расклады среди можновладцив. Эти сдвиги приведут к последующим.
Но малый)) шанс.
В общем, те же нызенько, но в другой обертке.
Хоть стулья будем переставлять.

Более реально - это Мортимер захватил власть.
Ещё реальнее - партнёры вдруг проявят больший интерес.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:58

lapay
И сильно отпускает?))
Я тоже притягиваю к себе Землю.
Везде власть цепко держит...

Стратегических запросов в обществе много.
Вы взяли примеры в момент, когда в обществе и выбора-запроса по данным примерам практически нет. Уже определились.

Механизм в обществе один - это референдум. Которыми власть почему-то)) пренебрегает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:26

  detroytred написав:Механизм в обществе один - это референдум. Которыми власть почему-то)) пренебрегает.


Зеленский обещал исправить это. Переложить ответственные решения на плечи населения - это нормально. Что Янукович, что Порошенко панически боялись референдумов.
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