freeze
Хороший пример, как с изменением условий меняется поведение в данном случае олигарха Бени.
Беню оттерли ... поэтому он лоббирует рамки для властей.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:35
freeze
Хороший пример, как с изменением условий меняется поведение в данном случае олигарха Бени.
Беню оттерли ... поэтому он лоббирует рамки для властей.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:58
Ще в 70-х ХХ ст. попався в руки польський підручник з історії (а тоді поляки називали свою країну 16-тою республікою срср). Хмельницького, який любий на Росії, з козаками там вельми неприязно описували.
Звичайно Бандера немилий і іншим окупантам. Його батька гнобили поляки та розстріляли совіти, братів закатували польські наглядачі в німецьких концентраційних таборах, самого Степана переслідували поляки, німці, вбили совіти, його діти теж були підозріло швидко померлі при загадкових обставинах. Але сьогоднішній парадокс в тому, що ідеологія вийшла далеко за вихідні межі. Я з російськомовними жителями дніпропетровщини відвідав музей Бандери в його рідному селі і був вражений настроями цих людей,які можливо внаслідок близькості війни, жертвам, мали безкомпромісну позицію щодо агресора. Рекомендую і вам ознайомитись із реальними джерелами - може щось зрозумієте.
А якщо ще здійсниться план розміщення портрету на наступному номіналі, то взагалі Бандеру всі полюблять як Франкліна.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 01 січ, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:06
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Достатньо, децентралізація рулить.
Почитайте про референдуми в Німеччині
Проти такого і я не проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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