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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4157415841594160
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:35

freeze
Хороший пример, как с изменением условий меняется поведение в данном случае олигарха Бени.
Беню оттерли ... поэтому он лоббирует рамки для властей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:58

  Cler написав:Ой+, и зачем вы засоряете ветку польскими преступниками?...


Ще в 70-х ХХ ст. попався в руки польський підручник з історії (а тоді поляки називали свою країну 16-тою республікою срср). Хмельницького, який любий на Росії, з козаками там вельми неприязно описували.
Звичайно Бандера немилий і іншим окупантам. Його батька гнобили поляки та розстріляли совіти, братів закатували польські наглядачі в німецьких концентраційних таборах, самого Степана переслідували поляки, німці, вбили совіти, його діти теж були підозріло швидко померлі при загадкових обставинах. Але сьогоднішній парадокс в тому, що ідеологія вийшла далеко за вихідні межі. Я з російськомовними жителями дніпропетровщини відвідав музей Бандери в його рідному селі і був вражений настроями цих людей,які можливо внаслідок близькості війни, жертвам, мали безкомпромісну позицію щодо агресора. Рекомендую і вам ознайомитись із реальними джерелами - може щось зрозумієте.
А якщо ще здійсниться план розміщення портрету на наступному номіналі, то взагалі Бандеру всі полюблять як Франкліна.
Зображення
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 01 січ, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:И сильно отпускает?))
Я тоже притягиваю к себе Землю.
Везде власть цепко держит...

Достатньо, децентралізація рулить.
  detroytred написав:Механизм в обществе один - это референдум. Которыми власть почему-то)) пренебрегает.

Почитайте про референдуми в Німеччині https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B5%D1%8 ... a-15560417
Проти такого і я не проти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:52

lapay
Децентрализация это несколько иное. Это передача части власти от центр. властей местным ... властям))
Мы же несколько о другом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Мы же несколько о другом.

Про розподіл влади? Теоретично можливо і, навіть, потрібно. Практично - тільки політична корупція може згуртувати наших овечек в отару. Не вміємо ми по закону. На ВР треба написати "Закону тут не місце!", на АП теж можна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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