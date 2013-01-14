freeze
Хороший пример, как с изменением условий меняется поведение в данном случае олигарха Бени.
Беню оттерли ... поэтому он лоббирует рамки для властей.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:35
freeze
Хороший пример, как с изменением условий меняется поведение в данном случае олигарха Бени.
Беню оттерли ... поэтому он лоббирует рамки для властей.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:58
Ще в 70-х ХХ ст. попався в руки польський підручник з історії (а тоді поляки називали свою країну 16-тою республікою срср). Хмельницького, який любий на Росії, з козаками там вельми неприязно описували.
Звичайно Бандера немилий і іншим окупантам. Його батька гнобили поляки та розстріляли совіти, братів закатували польські наглядачі в німецьких концентраційних таборах, самого Степана переслідували поляки, німці, вбили совіти, його діти теж були підозріло швидко померлі при загадкових обставинах. Але сьогоднішній парадокс в тому, що ідеологія вийшла далеко за вихідні межі. Я з російськомовними жителями дніпропетровщини відвідав музей Бандери в його рідному селі і був вражений настроями цих людей,які можливо внаслідок близькості війни, жертвам, мали безкомпромісну позицію щодо агресора. Рекомендую і вам ознайомитись із реальними джерелами - може щось зрозумієте.
А якщо ще здійсниться план розміщення портрету на наступному номіналі, то взагалі Бандеру всі полюблять як Франкліна.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 01 січ, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:06
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Достатньо, децентралізація рулить.
Почитайте про референдуми в Німеччині
Проти такого і я не проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:52
lapay
Децентрализация это несколько иное. Это передача части власти от центр. властей местным ... властям))
Мы же несколько о другом.
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:01
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Про розподіл влади? Теоретично можливо і, навіть, потрібно. Практично - тільки політична корупція може згуртувати наших овечек в отару. Не вміємо ми по закону. На ВР треба написати "Закону тут не місце!", на АП теж можна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37
lapay
В данном случае мы коснулись вопроса влияния пересичного на власть. Вы аргументировали децентрализацией. Я считаю, что децентрализация конечно увеличит это влияние, но нызенько))
Потому что это совсем не передача рычагов власти пересичному, а лишь ее перераспределение от ценр-х к местным.
Кстати - на Донбассе и пр. были местные власти и так прибравшие себе много власти от центра...
Просмотрел весь фильм. Шикарный..
Но Портников - ....
Ключевое -- это то, что этот фильм -- подача самих властей.
Кому?
Пересичным.
То есть это и есть влияние властей на пересичных. По поднятию их уровня сознания, ответственности, понимания проблемы и подготовке к цене с их стороны.
То есть не чекання созревания народа. А активное влияние самой власти. В данном случае через фильм!!!
О таких именно методах я и говорил, упоминая то же остекление окон.
Влияние и участие власти.
У которой рычаги..
А не ... *кожен сам зрозумиэ*))
Розумные давно зрозимилы сами. Остальным нужно в разный способ помогать. Пока умные не разъехались...
Хорошо показаны и методы законного принуждения.
И роль части власть имущих (старого мера, церковника и гостя из столицы).
И ... так гротескно не может быть, что все недовольны законностью. Плюсов однозначно будет гораздо больше.
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:50
Только потом ВР пошлет его вместе с результатами референдума далеко и прямо.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 01 січ, 2019 20:21
Главная фраза в конце фильма:
старый мер -- *мы взяли своё назад* (руками обманутых пересичных).
У кого взяли?!))
Когда снесли один незаконный домик у одного на пляже ... то освободили (дали доступк морю) место сотне тех, у кого этого домика не было.
Вступающих в собачье дерьмо на порядки больше, чем владельцев собак.
И т.д.
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