Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37

lapay

В данном случае мы коснулись вопроса влияния пересичного на власть. Вы аргументировали децентрализацией. Я считаю, что децентрализация конечно увеличит это влияние, но нызенько))

Потому что это совсем не передача рычагов власти пересичному, а лишь ее перераспределение от ценр-х к местным.

Кстати - на Донбассе и пр. были местные власти и так прибравшие себе много власти от центра...





Просмотрел весь фильм. Шикарный..

Но Портников - ....

Ключевое -- это то, что этот фильм -- подача самих властей.

Кому?

Пересичным.

То есть это и есть влияние властей на пересичных. По поднятию их уровня сознания, ответственности, понимания проблемы и подготовке к цене с их стороны.



То есть не чекання созревания народа. А активное влияние самой власти. В данном случае через фильм!!!

О таких именно методах я и говорил, упоминая то же остекление окон.

Влияние и участие власти.

У которой рычаги..



А не ... *кожен сам зрозумиэ*))

Розумные давно зрозимилы сами. Остальным нужно в разный способ помогать. Пока умные не разъехались...



Хорошо показаны и методы законного принуждения.

И роль части власть имущих (старого мера, церковника и гостя из столицы).



И ... так гротескно не может быть, что все недовольны законностью. Плюсов однозначно будет гораздо больше.