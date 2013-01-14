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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Removed
Востаннє редагувалось justit в Вів 01 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Можно редактировать конечно.
Слева ник автора и следующая иконка (правей, в виде шестеренки) позволяет редактировать если после Вашего сообщения ничего никто не написал.
Но tapatalk конечно удобней.
P. S. На Facebook наткнулся на рекомендацию глянуть фильм.
И Вам советую. Мы не одиноки оказывается
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