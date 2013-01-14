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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4158415941604161
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Removed
Востаннє редагувалось justit в Вів 01 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.
Можно редактировать конечно.
Слева ник автора и следующая иконка (правей, в виде шестеренки) позволяет редактировать если после Вашего сообщения ничего никто не написал.
(ничего на тему "полная версия" не включал. просто попробовал)

Но tapatalk конечно удобней.
Разве Вам не предлагает его использовать андроид?
Меня просто задолбал, и я сдался :-)


P. S. На Facebook наткнулся на рекомендацию глянуть Итальянский фильм "L'ora legale".
И Вам советую. Мы не одиноки оказывается



Update.
Упс.
Вы похоже этот фильм уже посмотрели.
Я правда не нашел явного упоминания.
И, почему-то его тут описали как самый кассовый в 2018-м, хотя он в 2017-м вышел.
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

1)
  freeze написав:Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.


2)
  freeze написав:Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.


как могло случиться (2), если (1) наступилo? :-)
Только один вариант вижу - (1) не наступилo на самом деле.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

justit написав:1)
  freeze написав:Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.


2)
  freeze написав:Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.


как могло случиться (2), если (1) наступилo? :-)
Только один вариант вижу - (1) не наступилo на самом деле.


Есть множество теоретических логических вариантов, например, коррупционеры искорененные подняли бунт.
На самом деле Санкара стал щемить французские монополии, которые считали его страну своей вотчиной, через это и погиб.
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