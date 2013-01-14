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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Removed
Востаннє редагувалось justit в Вів 01 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Можно редактировать конечно.
Слева ник автора и следующая иконка (правей, в виде шестеренки) позволяет редактировать если после Вашего сообщения ничего никто не написал.
(ничего на тему "полная версия" не включал. просто попробовал)
Но tapatalk конечно удобней.
Разве Вам не предлагает его использовать андроид?
Меня просто задолбал, и я сдался
P. S. На Facebook наткнулся на рекомендацию глянуть Итальянский фильм "L'ora legale".
И Вам советую. Мы не одиноки оказывается
Update.
Упс.
Вы похоже этот фильм уже посмотрели.
Я правда не нашел явного упоминания.
И, почему-то его тут описали как самый кассовый в 2018-м, хотя он в 2017-м вышел.
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:20
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
1)
2)
как могло случиться (2), если (1) наступилo?
Только один вариант вижу - (1) не наступилo на самом деле.
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:32
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Есть множество теоретических логических вариантов, например, коррупционеры искорененные подняли бунт.
На самом деле Санкара стал щемить французские монополии, которые считали его страну своей вотчиной, через это и погиб.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:08
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