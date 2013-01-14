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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Removed
Востаннє редагувалось justit в Вів 01 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Можно редактировать конечно.
Слева ник автора и следующая иконка (правей, в виде шестеренки) позволяет редактировать если после Вашего сообщения ничего никто не написал.
(ничего на тему "полная версия" не включал. просто попробовал)
Но tapatalk конечно удобней.
Разве Вам не предлагает его использовать андроид?
Меня просто задолбал, и я сдался
P. S. На Facebook наткнулся на рекомендацию глянуть Итальянский фильм "L'ora legale".
И Вам советую. Мы не одиноки оказывается
Update.
Упс.
Вы похоже этот фильм уже посмотрели.
Я правда не нашел явного упоминания.
И, почему-то его тут описали как самый кассовый в 2018-м, хотя он в 2017-м вышел.
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:20
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
1)
2)
как могло случиться (2), если (1) наступилo?
Только один вариант вижу - (1) не наступилo на самом деле.
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:32
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Есть множество теоретических логических вариантов, например, коррупционеры искорененные подняли бунт.
На самом деле Санкара стал щемить французские монополии, которые считали его страну своей вотчиной, через это и погиб.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:08
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:21
justit
Да, спасибо, теперь буду пользоваться и шестеренкой справа.
Андроид к tapatalk у меня не отправляет.
Именно этот фильм вчера посмотрел. Он актуален.
Но предполагаю, что почти каждый пересичный сразу поставит условие -- сначала по закону начинает жить власть, а потом (или на крайний случай одновременно) я. Потому что дурных немаэ.
Конечно далеко не факт (и даже совсем не факт), что потом пересичный сдержит обещание, но без придерживающейся закона власти он даже не пошевелится в данном направлении.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:18
Так поставьте его из play store.
Хотя, если привычней без него то и не нужно.
На смартфоне без tapatalk просто нереально было
Так в фильме власть (мэр) как раз и жил по закону, но увы.....
Вот и мы вероятней всего так же поступим, ибо "дурних нема"
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:28
lapay
Примером того, что реформы можно проводить, несмотря на население и систему --- медреформа.
Пересичные стонут, сами врачи словами не передать их отношение, но министр уверенно проводит реформу. И проведёт!!
Я не о том, нужна она или не нужна, позитивна или не позитивна.
А о том, что при наличии реального желания (цели у власти) реформа продвигается аж гай шумить. Несмотря ни на что.
И глава подобрана, отнюдь не кум или с одной кафедры))
Временно исполняющая и не сдвинешь))
И сопротивление старых кадров преодолевается.
При, повторюсь, наличии реального желания.
А не ожидания созревания или ухода старых собак.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31
justit
Портников косвенно оппонировал, что якобы должен народ начать с себя.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:37
Вроде как стоны пересичных сильно преувеличены.
Я той реформы даже и не заметил еще.
Вроде кроме как "Сперва к семейному с кем договор подписал, а потом уже.." ничего и не изменилось.
Так и до реформы было "Сперва к участковому, а потом..."
Ну, разве что я чего-то не заметил.
Так то нормально.
Каждый пеняет на другого.
Сперва ты. Нет - сперва ты...
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