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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4160416141624163>
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:41

Это нормально, если оба в равных условиях.
Если не в равных, то сперва -- власть.

75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49

  detroytred написав:75% пересичных недовольны медреформой


Не слышал вообще в окружении ничего подобного.
Может статистика лукавит?

p.s. может угадаю. Недовольны, ибо кто-то наплел,
что если нет договора с доктором, то лечение будет платным?
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49

  justit написав:
  detroytred написав:медреформа.
Пересичные стонут, сами врачи словами не передать их отношение, но министр уверенно проводит реформу. И проведёт!!
Вроде как стоны пересичных сильно преувеличены.
Я той реформы даже и не заметил еще.

Заметите, когда при т-ре +39 узнаете, что семейные врачи на дом не приходят :mrgreen:
Но это мировая практика - как хош, так и добирайся. Или скорую вызывай - санитары отвезут в больничку.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49

  detroytred написав:Это нормально, если оба в равных условиях.
Если не в равных, то сперва -- власть.

75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены.


Вы шутите 75 процентов, назовите хотя бы несколько людей, которых вы лично персонально знаете, кому понравился этот бардак в медзаведениях.
Теща недавно доковыляла до так называемого семейного врача, простояла с час в очереди, потом минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме, затем, даже не измерив как бывало обычно до реформы давление пациенту, спросила, что болит, и молча выписала два фуфломицина недешевых. Весь прием у врача и вся реформа )))

Теща мне показала на бумажке название этих фуфломицинов, я ей сказал, что вас хотят убить, и посоветовал более человеческое и дешевое, теща мне доверяет и вскоре пошла на поправку ))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:53

  Starikan написав:Заметите, когда при т-ре +39 узнаете, что семейные врачи на дом не приходят :mrgreen:


Хм.
А при 39 нужно врача лично на дом?
Раньше так делали?
Вроде же всегда скорую вызывали.
Ну помню с 80-х, чтобы врач ко мне домой приходил.


  freeze написав:Вы шутите 75 процентов, назовите хотя бы несколько людей, которых вы лично персонально знаете, кому понравился этот бардак в медзаведениях.
Теща недавно доковыляла до так называемого семейного врача, простояла с час в очереди, потом минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме, затем, даже не измерив как бывало обычно до реформы давление пациенту, спросила, что болит, и молча выписала два фуфломицина недешевых. Весь прием у врача и вся реформа )))


А до реформы как было-то?
- в регистратуре номерок к терапевту
- отстоял очередь
- послушали, выписали, или отправили на анализы
- там отстоял, если успел, или завтра пришел отстоял...
И так далее.

Единственная разница - "минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме" - этого не было.

Остальное все так же.
Пока ничего не изменилось.

  freeze написав:Теща мне показала на бумажке название этих фуфломицинов, я ей сказал, что вас хотят убить, и посоветовал более человеческое и дешевое, теща мне доверяет и вскоре пошла на поправку ))


Вы блин вообще изверг какой-то.
Будучи сам медиком отправить тещу стоять в очередь.
:D
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 15:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:55

  Starikan написав:
  justit написав:
  detroytred написав:медреформа.
Пересичные стонут, сами врачи словами не передать их отношение, но министр уверенно проводит реформу. И проведёт!!
Вроде как стоны пересичных сильно преувеличены.
Я той реформы даже и не заметил еще.
Заметите, когда при т-ре +39 узнаете, что семейные врачи на дом не приходят :mrgreen:
Но это мировая практика - как хош, так и добирайся. Или скорую вызывай - санитары отвезут в больничку.
Так все ж в цьому питанні просто
Якщо лікар повинен приходити до хворого з температурою в 37.5-39 - то кількість лікарів повинна бути збільшена на порядок від сьогодні існуючої...
Таким чином або менше їмо і більше виділяємо лікарям , або хворі самостійно доставляють себе до лікарів...
Взагалі швидка не повинна обслуговувати прогнозованих хворих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:А о том, что при наличии реального желания (цели у власти) реформа продвигается аж гай шумить. Несмотря ни на что.
И глава подобрана, отнюдь не кум или с одной кафедры))
Временно исполняющая и не сдвинешь))
И сопротивление старых кадров преодолевается.

Що там у фільмі казали: "Не можна так швидко!". Новий мер навіть до виборів не дотягнув, наш дотягнув, але не перелізе, бо "Не можна так швидко!" :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Чего в медреформе не хватает, так это "страховой медицины".
Так, чтобы знай я: "Плачу страховку в месяц допустим 200 или 500 грн., и если что меня не будут гонять по очередям и все такое..."

Но это я конечно размечтался.
Впрочем, банки (Приват например) такую страховку предлагает.
Работает ли она (не в столицах) - понятия не имею.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:00

  lapay написав:Що там у фільмі казали: "Не можна так швидко!". Новий мер навіть до виборів не дотягнув, наш дотягнув, але не перелізе, бо "Не можна так швидко!" :)


Ну це ж фільм а не серіал на 5 сезонів :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Чего в медреформе не хватает, так это "страховой медицины".
Так, чтобы знай я: "Плачу страховку в месяц допустим 200 или 500 грн., и если что меня не будут гонять по очередям и все такое..."

На щось важке фіг виплатять, на легке - взяв з каклети чи в кредит.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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