Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49

detroytred написав: Это нормально, если оба в равных условиях.

Если не в равных, то сперва -- власть.



75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены. Это нормально, если оба в равных условиях.Если не в равных, то сперва -- власть.75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены.

Вы шутите 75 процентов, назовите хотя бы несколько людей, которых вы лично персонально знаете, кому понравился этот бардак в медзаведениях.Теща недавно доковыляла до так называемого семейного врача, простояла с час в очереди, потом минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме, затем, даже не измерив как бывало обычно до реформы давление пациенту, спросила, что болит, и молча выписала два фуфломицина недешевых. Весь прием у врача и вся реформа )))Теща мне показала на бумажке название этих фуфломицинов, я ей сказал, что вас хотят убить, и посоветовал более человеческое и дешевое, теща мне доверяет и вскоре пошла на поправку ))