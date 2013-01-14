Это нормально, если оба в равных условиях.
Если не в равных, то сперва -- власть.
75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:41
Это нормально, если оба в равных условиях.
Если не в равных, то сперва -- власть.
75% пересичных недовольны медреформой - это не слегка преувеличены.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49
Не слышал вообще в окружении ничего подобного.
Может статистика лукавит?
p.s. может угадаю. Недовольны, ибо кто-то наплел,
что если нет договора с доктором, то лечение будет платным?
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49
Заметите, когда при т-ре +39 узнаете, что семейные врачи на дом не приходят
Но это мировая практика - как хош, так и добирайся. Или скорую вызывай - санитары отвезут в больничку.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:49
Вы шутите 75 процентов, назовите хотя бы несколько людей, которых вы лично персонально знаете, кому понравился этот бардак в медзаведениях.
Теща недавно доковыляла до так называемого семейного врача, простояла с час в очереди, потом минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме, затем, даже не измерив как бывало обычно до реформы давление пациенту, спросила, что болит, и молча выписала два фуфломицина недешевых. Весь прием у врача и вся реформа )))
Теща мне показала на бумажке название этих фуфломицинов, я ей сказал, что вас хотят убить, и посоветовал более человеческое и дешевое, теща мне доверяет и вскоре пошла на поправку ))
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:53
Хм.
А при 39 нужно врача лично на дом?
Раньше так делали?
Вроде же всегда скорую вызывали.
Ну помню с 80-х, чтобы врач ко мне домой приходил.
А до реформы как было-то?
- в регистратуре номерок к терапевту
- отстоял очередь
- послушали, выписали, или отправили на анализы
- там отстоял, если успел, или завтра пришел отстоял...
И так далее.
Единственная разница - "минут 10 врач тыкала одним пальцем по клавиатуре компа, заполняя формочку о приеме" - этого не было.
Остальное все так же.
Пока ничего не изменилось.
Вы блин вообще изверг какой-то.
Будучи сам медиком отправить тещу стоять в очередь.
Востаннє редагувалось justit в Сер 02 січ, 2019 15:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:55
Так все ж в цьому питанні просто
Якщо лікар повинен приходити до хворого з температурою в 37.5-39 - то кількість лікарів повинна бути збільшена на порядок від сьогодні існуючої...
Таким чином або менше їмо і більше виділяємо лікарям , або хворі самостійно доставляють себе до лікарів...
Взагалі швидка не повинна обслуговувати прогнозованих хворих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:57
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Що там у фільмі казали: "Не можна так швидко!". Новий мер навіть до виборів не дотягнув, наш дотягнув, але не перелізе, бо "Не можна так швидко!"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:59
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Чего в медреформе не хватает, так это "страховой медицины".
Так, чтобы знай я: "Плачу страховку в месяц допустим 200 или 500 грн., и если что меня не будут гонять по очередям и все такое..."
Но это я конечно размечтался.
Впрочем, банки (Приват например) такую страховку предлагает.
Работает ли она (не в столицах) - понятия не имею.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:00
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:03
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
На щось важке фіг виплатять, на легке - взяв з каклети чи в кредит.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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