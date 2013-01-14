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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08
justit написав:
Ну це ж фільм а не серіал на 5 сезонів
Так фільм актуальний, не тільки в них, а й в нас.
Все-таки там теж щось змінилось за 70 років. Згадав старий італійський фільм. Один-єдиний начальник поліції (очевидно, присланий з материка) сидить в занедбаному поліційному відділку на Сицілії і, периодично, закриває долонею Сицілію, на карті Італії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:13
lapay написав:
На щось важке фіг виплатять, на легке - взяв з каклети чи в кредит.
Оце ї прикро.
"каклета
" - то "запас на чорний день"? (слово незнайоме)
lapay написав:
Так фільм актуальний, не тільки в них, а й в нас.
Блат, свої а не з вулиці, підплатити, щоб прискорити,
і так далі - це актуально для всього людства.
Такі вже ми є.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:19
justit написав:
"каклета" - то "запас на чорний день"? (слово незнайоме)
Вона же заначка, вона же зайві гроші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:38
lapay
Так в фильме всё сверхутрировано (практически идеал). У нас же цель - до уровня близкого к европейскому (далёкого до идеального).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:45
detroytred написав:
Так в фильме всё сверхутрировано (практически идеал). У нас же цель - до уровня близкого к европейскому (далёкого до идеального).
У фільмі влада була ідеальна, і все одно програла. В нашому, близькому до європейського, варіанті, влада не ідеальна, тому теж програє. Хоч до Майдану, як у фільмі, не дійшло.
Хоч є ще варіант - перефарбуватись під стару, наобіцяти, включити адмінресур, мертві душі і астральних заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:49
Может это и не следствие реформы, а банальное падение уровня медицины:
врач с 56-летним стажем работы участкого терапевта приболел легкими... посетил 8 точек (от районного терапевта и до отделения пульмонологии гор больницы да ещё и с кафедрой медунивера)... а потом так тихонько и сказала: *а меня ведь только один врач послушал стетоскопом...*
Ну а уж какой футбол был (каждый не хотел связываться с таким медработником, потому что абы как карточку не заполнишь, фуфломицин не выпишешь, допденег не сдерешь). Это была комедия не хуже итальянской. Особенно, как диагнозы выдвигали..
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:51
detroytred написав:
Может это и не следствие реформы, а банальное падение уровня медицины:
Скорей всего.
Ведь старых врачей осталось мало, а новые, они разве не покупают экзамены?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:54
lapay
Так о том и речь, что для разрыва порочного круга можновладци должны пойти и на свои жертвы (от смещения своих личных интересов немного на задний план).
Выигрывая в длинную. От роста общества.
Жертвы)) с натяжкой. Всего лишь уменьшить аппетит свои. Миллионеро-миллиардерами они останутся.
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