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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4160416141624163
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:08

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Ну це ж фільм а не серіал на 5 сезонів

Так фільм актуальний, не тільки в них, а й в нас.
Все-таки там теж щось змінилось за 70 років. Згадав старий італійський фільм. Один-єдиний начальник поліції (очевидно, присланий з материка) сидить в занедбаному поліційному відділку на Сицілії і, периодично, закриває долонею Сицілію, на карті Італії. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:13

  lapay написав:На щось важке фіг виплатять, на легке - взяв з каклети чи в кредит.


Оце ї прикро.

"каклета" - то "запас на чорний день"? (слово незнайоме)

  lapay написав:Так фільм актуальний, не тільки в них, а й в нас.


Блат, свої а не з вулиці, підплатити, щоб прискорити,
і так далі - це актуально для всього людства.
Такі вже ми є.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:"каклета" - то "запас на чорний день"? (слово незнайоме)

Вона же заначка, вона же зайві гроші. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:38

lapay
Так в фильме всё сверхутрировано (практически идеал). У нас же цель - до уровня близкого к европейскому (далёкого до идеального).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так в фильме всё сверхутрировано (практически идеал). У нас же цель - до уровня близкого к европейскому (далёкого до идеального).

У фільмі влада була ідеальна, і все одно програла. В нашому, близькому до європейського, варіанті, влада не ідеальна, тому теж програє. Хоч до Майдану, як у фільмі, не дійшло. :)
Хоч є ще варіант - перефарбуватись під стару, наобіцяти, включити адмінресур, мертві душі і астральних заробітчан. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:49

Может это и не следствие реформы, а банальное падение уровня медицины:
врач с 56-летним стажем работы участкого терапевта приболел легкими... посетил 8 точек (от районного терапевта и до отделения пульмонологии гор больницы да ещё и с кафедрой медунивера)... а потом так тихонько и сказала: *а меня ведь только один врач послушал стетоскопом...*

Ну а уж какой футбол был (каждый не хотел связываться с таким медработником, потому что абы как карточку не заполнишь, фуфломицин не выпишешь, допденег не сдерешь). Это была комедия не хуже итальянской. Особенно, как диагнозы выдвигали..
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:51

  detroytred написав:Может это и не следствие реформы, а банальное падение уровня медицины:


Скорей всего.
Ведь старых врачей осталось мало, а новые, они разве не покупают экзамены? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:54

lapay
Так о том и речь, что для разрыва порочного круга можновладци должны пойти и на свои жертвы (от смещения своих личных интересов немного на задний план).
Выигрывая в длинную. От роста общества.

Жертвы)) с натяжкой. Всего лишь уменьшить аппетит свои. Миллионеро-миллиардерами они останутся.
detroytred
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