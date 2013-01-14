Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:А воно спрацює? От в пересічних впали доходи в 2015. Хто винен - євреї - Яценюк, Порошенко, який став Вальцманом, ну а Гройсман чи Коломойський йде автоматом. Був би Зеленський чи Тимошенко - теж стали б нацменшиной, справедливо чи ні.
detroytred написав:Ошибка нашей власти в том, что она не подготовила себе на смену наливайченок-гриценок. То есть сама (именно сама) несёт ответственность за то, что наступныками сейчас являются ЮВТ и пр.
Наливайченки-гриценки -- это те же нынешние (даже очень вероятно, что улучшенная копия). Но политигры (и жадность) привела к тому, що маэмо.
А вони точно краще за Порошенко? Чесність, звісно, риса гарна, але в політиці не головна, а в нашій політиці, як і в італійській, навіть шкідлива.
detroytred написав:Я уже несколько раз тут вспоминал, как меня поразил своей искренностью возглас Карасёва о возможности повернення старых: *И что опять!* Нужно видеть его лицо.
Так и ЮВТ опять))
Ну, ЮВТ все ж померанчева, особисто мене її перемога не сильно бентежить, в неї рамки вужчі за трамповські - буде робити так, як треба, нікуди не подінеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
katso написав:Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывае
Суміваюсь, що Яценюк чи Порошенко скуповували наш експортний метал і руду, і збагатились, коли ціна на них впала в рази в 2015.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить
Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывает Ну а в чьих карманах их стало больше - наглядно демонстрирует автопарк - https://strana.ua/news/174578-prezident ... n-hrn.html
Типовий представник брехунців, які не хочуть користуватись цифрами і все переводять в емоційну площину Ось цифровий ряд витрат на органи Держуправління ( я приведу тільки три , але хто хоче той може сам подивитись і на всі інші за наступним посиланням https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2018 Верховна Рада України ______________________1392 млн грн Державне управління справами___________________2196,6 млн грн Госп-фін. департамент Секретаріату КМ України__1195,8 млн грн Як бачите вся Верховна Рада кожному українцю коштувала 3 грн в місяць Дуся ( та яка купила мерси) кожному українцю коштувала 5 грн в місяць Кабмін коштував________________________________________3 грн в місяць
Як думаєте якщо розігнати президента+кабмін+верховну раду - хтось зрадіє що в нього стало на цілих 11 грн в місяць більше...
Тому смажені факти про мерседеси - виглядають емоціно привабливо , от тільки грошей в пересічного від цієї погано виглядаючої емоції - більше не стане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників