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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4161416241634164
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:06

lapay
Ошибка нашей власти в том, что она не подготовила себе на смену наливайченок-гриценок.
То есть сама (именно сама) несёт ответственность за то, что наступныками сейчас являются ЮВТ и пр.

Наливайченки-гриценки -- это те же нынешние (даже очень вероятно, что улучшенная копия).
Но политигры (и жадность) привела к тому, що маэмо.

Я уже несколько раз тут вспоминал, как меня поразил своей искренностью возглас Карасёва о возможности повернення старых: *И что опять!*
Нужно видеть его лицо.

Так и ЮВТ опять))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:09

lapay
Так и вправду вкралы!)))

Верхушка айсберга...

Теперь уже даже надежду вкралы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:15

  lapay написав:А воно спрацює? От в пересічних впали доходи в 2015. Хто винен - євреї - Яценюк, Порошенко, який став Вальцманом, ну а Гройсман чи Коломойський йде автоматом.
Був би Зеленський чи Тимошенко - теж стали б нацменшиной, справедливо чи ні.


У Зеленского бабушка Соломоновна https://www.youtube.com/watch?v=cvi40ROu7qo

а Капительман зачем обидели.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:19

  lapay написав:У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить


Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывает :?

Ну а в чьих карманах их стало больше - наглядно демонстрирует автопарк - https://strana.ua/news/174578-prezident ... n-hrn.html
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:22

Re: години

  Перес де Куэльяр написав:обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:29

Re: газоват

  Kudrjavuy написав:Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.

марсианский что-ли
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ошибка нашей власти в том, что она не подготовила себе на смену наливайченок-гриценок.
То есть сама (именно сама) несёт ответственность за то, что наступныками сейчас являются ЮВТ и пр.

Наливайченки-гриценки -- это те же нынешние (даже очень вероятно, что улучшенная копия).
Но политигры (и жадность) привела к тому, що маэмо.

А вони точно краще за Порошенко? Чесність, звісно, риса гарна, але в політиці не головна, а в нашій політиці, як і в італійській, навіть шкідлива.
  detroytred написав:Я уже несколько раз тут вспоминал, как меня поразил своей искренностью возглас Карасёва о возможности повернення старых: *И что опять!*
Нужно видеть его лицо.

Так и ЮВТ опять))

Ну, ЮВТ все ж померанчева, особисто мене її перемога не сильно бентежить, в неї рамки вужчі за трамповські - буде робити так, як треба, нікуди не подінеться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:У Зеленского бабушка Соломоновна https://www.youtube.com/watch?v=cvi40ROu7qo

а Капительман зачем обидели.

Так вони ж навіть не перемогли, почекайте трохи. :)
А що ж буде, якщо таки вдарить наступна криза - там не тільки бабуся, але й діти стануть громадянами Ізраїлю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  katso написав:Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывае

Суміваюсь, що Яценюк чи Порошенко скуповували наш експортний метал і руду, і збагатились, коли ціна на них впала в рази в 2015. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:05

  katso написав:
  lapay написав:У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить
Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывает :?
Ну а в чьих карманах их стало больше - наглядно демонстрирует автопарк - https://strana.ua/news/174578-prezident ... n-hrn.html
Типовий представник брехунців, які не хочуть користуватись цифрами і все переводять в емоційну площину
Ось цифровий ряд витрат на органи Держуправління ( я приведу тільки три , але хто хоче той може сам подивитись і на всі інші за наступним посиланням
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2018
Верховна Рада України ______________________1392 млн грн
Державне управління справами___________________2196,6 млн грн
Госп-фін. департамент Секретаріату КМ України__1195,8 млн грн
Як бачите вся Верховна Рада кожному українцю коштувала 3 грн в місяць
Дуся ( та яка купила мерси) кожному українцю коштувала 5 грн в місяць
Кабмін коштував________________________________________3 грн в місяць

Як думаєте якщо розігнати президента+кабмін+верховну раду - хтось зрадіє що в нього стало на цілих 11 грн в місяць більше...

Тому смажені факти про мерседеси - виглядають емоціно привабливо , от тільки грошей в пересічного від цієї погано виглядаючої емоції - більше не стане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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