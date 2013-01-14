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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:42
budivelnik написав:
Так все ж в цьому питанні просто
Якщо лікар повинен приходити до хворого з температурою в 37.5-39 - то кількість лікарів повинна бути збільшена на порядок від сьогодні існуючої...
Таким чином або менше їмо і більше виділяємо лікарям , або хворі самостійно доставляють себе до лікарів...
Взагалі швидка не повинна обслуговувати прогнозованих хворих.
На "западе" (где зарплаты врачей большие) невозможно держать большой штат семейных врачей. Но при этом они ведут прием в течение 7-8 рабочих часов. К этому и мы переходим.
Раньше считалось, что при малейших признаках простуды надо оставаться дома, чтобы не заражать других, и вызывать врача. Поэтому наши участковые принимали часа 3, остальное время ходили по больным.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:58
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