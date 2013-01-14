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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4162416341644165
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:42

  budivelnik написав:Так все ж в цьому питанні просто
Якщо лікар повинен приходити до хворого з температурою в 37.5-39 - то кількість лікарів повинна бути збільшена на порядок від сьогодні існуючої...
Таким чином або менше їмо і більше виділяємо лікарям , або хворі самостійно доставляють себе до лікарів...
Взагалі швидка не повинна обслуговувати прогнозованих хворих.

На "западе" (где зарплаты врачей большие) невозможно держать большой штат семейных врачей. Но при этом они ведут прием в течение 7-8 рабочих часов. К этому и мы переходим.

Раньше считалось, что при малейших признаках простуды надо оставаться дома, чтобы не заражать других, и вызывать врача. Поэтому наши участковые принимали часа 3, остальное время ходили по больным.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:58

Любителям мистера Z
https://ibigdan.livejournal.com/23075381.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:26

  lapay написав:У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить


+500

Ще є пойнт: "Як я можу прожити на мінімалку, от керманичі погані, бо не дають мені гідно заробити"

Коли таку людину питаєш: "А що ти вмієш робити? Чи ти чомусь вчишся у вільний час? Чи не було думки змінити фах? Ажде на даний час є професії де бракує спеців і дуже непогано платять", вона просто не розуміє про що це я.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:32

  Starikan написав:Поэтому наши участковые принимали часа 3, остальное время ходили по больным.


Увы, за последние лет 10 я этого не замечал.
Но может и ходили по больным.
Не могу утверждать.
Хотя скорей всего это было в столице.
В обычных городках они скорей всего шли домой,
ибо в поликлиниках работают на 0,5 ставки.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:32

  Starikan написав:Любителям мистера Z
https://ibigdan.livejournal.com/23075381.html

Вам сюда - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:10

  yanyura написав:
  Starikan написав:Любителям мистера Z
https://ibigdan.livejournal.com/23075381.html
Вам сюда - Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З


Там Фейслесс уже обнародовал ссылку на шулера Z.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:17

  Starikan написав:Раньше считалось, что при малейших признаках простуды надо оставаться дома, чтобы не заражать других, и вызывать врача. Поэтому наши участковые принимали часа 3, остальное время ходили по больным.

Правильно считалось. Нахождение в очереди вместе с больными - хорошая возможность заразиться самому. А что делать больному, которому надо выписать рецепт, продлить больничный, послушать легкие, а "семейный" не хочет приходить домой, потому что у тебя не 40, а 37,5?
А ведь больному еще нужно добраться до той поликлинике. Скольких он заразит по дороге, в маршрутке, в подъезде?
У матросов нет стоп-лоссов
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