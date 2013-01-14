Ніхто не знає, як винайти український велосипед? Все давно відомо - виконати вимоги Асоціації і вимоги МВФ, з можливими екологичними обмеженнями, якщо потрібно. Все інше популізм, на який немає грошей. Тому буде робитися те, що і робилось до того, практично незалежно від того, хто буде Президентом - різниця тільки в темпах.
Неефективним, в наших конкретних умовах. Чесного заблокують в Раді, в судах - буде такий, як Ющенко. Сам чесний, але безсилий, а навкруги бардак і крадіжки в подвійному розмірі. Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.
Порошенко. Сам я не люблю хитродупих і брехливих, але політика на таких і стоїть.