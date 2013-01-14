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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:54
Puente написав:
Клас ! Ніхто не знає , як треба робити , а вона буде , бо інакшого шляху немає ...
Ніхто не знає, як винайти український велосипед? Все давно відомо - виконати вимоги Асоціації і вимоги МВФ, з можливими екологичними обмеженнями, якщо потрібно. Все інше популізм, на який немає грошей. Тому буде робитися те, що і робилось до того, практично незалежно від того, хто буде Президентом - різниця тільки в темпах.
Puente написав:
І чесним політиком бути - значить бути неадекватним політиком ...
Неефективним, в наших конкретних умовах. Чесного заблокують в Раді, в судах - буде такий, як Ющенко. Сам чесний, але безсилий, а навкруги бардак і крадіжки в подвійному розмірі. Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.
Puente написав:
А є у Вас приклад для наслідування взагалі ? Чи це так собі - абстрактні роздуми ?
Порошенко. Сам я не люблю хитродупих і брехливих, але політика на таких і стоїть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:02
lapay написав:
Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.
Кидков нам не надо. А договорняки - стандарт в политике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:17
От тоді взагалі не розумію смислу всіх цих розмов .
Яка різниця тоді в конкретній особі - якщо вона все одно мусить робити приблизно однакове ? Це вже пішли варіанти суперечок про роль конкретної особи в історії - недоведено нічого - бо йдеться про історію - яка не вміє ні передбачати , ні навіть пояснити абсолютно вірно .
А щодо Зеленського - вичитав дуже цікаву фразу :
У 2019 українці змушені знову вибирати кращих з гірших. Але робити це, завдяки Зеленському, напевно, буде цікавіше...
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Puente
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