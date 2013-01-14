RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4163416441654166
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:54

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Puente написав:Клас ! Ніхто не знає , як треба робити , а вона буде , бо інакшого шляху немає ...

Ніхто не знає, як винайти український велосипед? Все давно відомо - виконати вимоги Асоціації і вимоги МВФ, з можливими екологичними обмеженнями, якщо потрібно. Все інше популізм, на який немає грошей. Тому буде робитися те, що і робилось до того, практично незалежно від того, хто буде Президентом - різниця тільки в темпах.
  Puente написав:І чесним політиком бути - значить бути неадекватним політиком ...

Неефективним, в наших конкретних умовах. Чесного заблокують в Раді, в судах - буде такий, як Ющенко. Сам чесний, але безсилий, а навкруги бардак і крадіжки в подвійному розмірі. Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.
  Puente написав:А є у Вас приклад для наслідування взагалі ? Чи це так собі - абстрактні роздуми ?

Порошенко. Сам я не люблю хитродупих і брехливих, але політика на таких і стоїть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 01.08.15
Подякував: 804 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:02

  lapay написав:Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.

Кидков нам не надо. А договорняки - стандарт в политике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15143
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

От тоді взагалі не розумію смислу всіх цих розмов .
Яка різниця тоді в конкретній особі - якщо вона все одно мусить робити приблизно однакове ? Це вже пішли варіанти суперечок про роль конкретної особи в історії - недоведено нічого - бо йдеться про історію - яка не вміє ні передбачати , ні навіть пояснити абсолютно вірно .
А щодо Зеленського - вичитав дуже цікаву фразу :
У 2019 українці змушені знову вибирати кращих з гірших. Але робити це, завдяки Зеленському, напевно, буде цікавіше...
Puente
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Puente написав:Яка різниця тоді в конкретній особі - якщо вона все одно мусить робити приблизно однакове ?

Різниця в темпах реформ, і в ціні тих помилок, які може зробити майбутній Президент. Професіонал не зробить помилок з важкими наслідками, а любитель може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 01.08.15
Подякував: 804 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Зображення

Цей пан професор театрального факультету набрав 11,4 % на виборах президента в Чехії 2013 р.

На президента багато покладають незрозумілих надій. Пенсіонери, які рулять на виборах, а не весела молодь любителі гумору, хочуть зрозуміло від президента більшої пенсії. Хоча самі здебільшого мають одну дитину на двох, та і з тих дітей працездатного віку заледве кожна друга платить хоч якісь податки в ПФУ.
Будь хто, хто стане президентом, швидше всього отримає опозиційний до себе парламент, з яким і буде перепльовуватись до кінця каденції.
Відповідно від 2 до 3 місяців пройде до початку масового несприйняття нового президента більшою частиною нашого електорату, в тому числі і проголосувавших за нього.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.04.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Ой+ написав:Відповідно від 2 до 3 місяців пройде до початку масового несприйняття нового президента більшою частиною нашого електорату, в тому числі і проголосувавших за нього.


Совсем не факт, это будет зависит от действий нового президента.
До массового несприятия Порошенко прошло года два.
freeze
4
 
Повідомлень: 9053
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2650 раз.
Подякували: 3607 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:01

  freeze написав:
Ой+ написав:Відповідно від 2 до 3 місяців пройде до початку масового несприйняття нового президента більшою частиною нашого електорату, в тому числі і проголосувавших за нього.
Совсем не факт, это будет зависит от действий нового президента.
До массового несприятия Порошенко прошло года два.
1 Як правило - більшість не права
2 З моїх спостережень за позицією (політичною ) моїх друзів-знайомих у фейсбуці - підтримка Порошенка 70%
- несприйняття Порошенка 30%
Розумію що вибірка непрезентабельна , бо сам підтримую дії сьогоднішньої влади , а фейсбук славиться тим що чітко визначає твої вподобання
3 Як на мене побороти популізм можна тільки викладенням у відкритий доступ інформації про те скільки коштів споживає(отримує від держави у вигляді субсидій , енсій , плати за утримання школи,лікарні) кожна сімя , яка складається з трьох поколінь і скільки ці ж люди сплачують до держбюджету.
Думаю що найбільш крикливі відразу притихнуть.
4 Точно так само вважаю що подібна інформація дуже допомогла б потенційному виборцю зробити висновки(вибір) за кого голосувати... Думаю що ляшко з своїми виграшами в лотарею чи юля з відсутністю власного житла - пролеті ли б над виборами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19864
З нами з: 15.01.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Як на мене побороти популізм можна тільки викладенням у відкритий доступ інформації про те скільки коштів споживає(отримує від держави у вигляді субсидій , енсій , плати за утримання школи,лікарні) кожна сімя , яка складається з трьох поколінь і скільки ці ж люди сплачують до держбюджету.


По цьому пункту ми вже колись досягали згоди, згодні будуть також ті хто платить більше ніж отримує, або думає, що так є, але навряд при загальному виборчому праві, таке можливо. Хоча недавно десь на якомусь політичному ток шоу, Ю.Рибчинський також виступав за голосування по принципу акціонерного товариства - більше платиш податків, маєш більшу вагу голоса.

Ну а коли почнуть "мочити" новообранаго президента - побачимо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.04.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:40

Ой+
Насчёт незрозумилых надий:

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Гарант прав..

На основании чего президент имеет часть власти (имеет такие-то и такие-то полномочия)?
Чтобы якобы выполнить свои функции-обязанности.

Можно забрать у президента ряд инструментов и освободить от ответственности по ряду направлений.
А пока так - гарант того-то и того-то.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20760
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ой+
Насчёт незрозумилых надий:

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.


Ціна на газ та розмір пенсії це компетенція президента?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.04.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4163416441654166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5807
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5717)
04.01.2019 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.