Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Клас ! Ніхто не знає , як треба робити , а вона буде , бо інакшого шляху немає ...
Ніхто не знає, як винайти український велосипед? Все давно відомо - виконати вимоги Асоціації і вимоги МВФ, з можливими екологичними обмеженнями, якщо потрібно. Все інше популізм, на який немає грошей. Тому буде робитися те, що і робилось до того, практично незалежно від того, хто буде Президентом - різниця тільки в темпах.
Puente написав:І чесним політиком бути - значить бути неадекватним політиком ...
Неефективним, в наших конкретних умовах. Чесного заблокують в Раді, в судах - буде такий, як Ющенко. Сам чесний, але безсилий, а навкруги бардак і крадіжки в подвійному розмірі. Політика - це договоряники і кидки, без цього вона не працює.
Puente написав:А є у Вас приклад для наслідування взагалі ? Чи це так собі - абстрактні роздуми ?
Порошенко. Сам я не люблю хитродупих і брехливих, але політика на таких і стоїть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
От тоді взагалі не розумію смислу всіх цих розмов . Яка різниця тоді в конкретній особі - якщо вона все одно мусить робити приблизно однакове ? Це вже пішли варіанти суперечок про роль конкретної особи в історії - недоведено нічого - бо йдеться про історію - яка не вміє ні передбачати , ні навіть пояснити абсолютно вірно . А щодо Зеленського - вичитав дуже цікаву фразу : У 2019 українці змушені знову вибирати кращих з гірших. Але робити це, завдяки Зеленському, напевно, буде цікавіше...
Цей пан професор театрального факультету набрав 11,4 % на виборах президента в Чехії 2013 р.
На президента багато покладають незрозумілих надій. Пенсіонери, які рулять на виборах, а не весела молодь любителі гумору, хочуть зрозуміло від президента більшої пенсії. Хоча самі здебільшого мають одну дитину на двох, та і з тих дітей працездатного віку заледве кожна друга платить хоч якісь податки в ПФУ. Будь хто, хто стане президентом, швидше всього отримає опозиційний до себе парламент, з яким і буде перепльовуватись до кінця каденції. Відповідно від 2 до 3 місяців пройде до початку масового несприйняття нового президента більшою частиною нашого електорату, в тому числі і проголосувавших за нього.
Ой+ написав:Відповідно від 2 до 3 місяців пройде до початку масового несприйняття нового президента більшою частиною нашого електорату, в тому числі і проголосувавших за нього.
Совсем не факт, это будет зависит от действий нового президента. До массового несприятия Порошенко прошло года два.
1 Як правило - більшість не права 2 З моїх спостережень за позицією (політичною ) моїх друзів-знайомих у фейсбуці - підтримка Порошенка 70% - несприйняття Порошенка 30% Розумію що вибірка непрезентабельна , бо сам підтримую дії сьогоднішньої влади , а фейсбук славиться тим що чітко визначає твої вподобання 3 Як на мене побороти популізм можна тільки викладенням у відкритий доступ інформації про те скільки коштів споживає(отримує від держави у вигляді субсидій , енсій , плати за утримання школи,лікарні) кожна сімя , яка складається з трьох поколінь і скільки ці ж люди сплачують до держбюджету. Думаю що найбільш крикливі відразу притихнуть. 4 Точно так само вважаю що подібна інформація дуже допомогла б потенційному виборцю зробити висновки(вибір) за кого голосувати... Думаю що ляшко з своїми виграшами в лотарею чи юля з відсутністю власного житла - пролеті ли б над виборами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Як на мене побороти популізм можна тільки викладенням у відкритий доступ інформації про те скільки коштів споживає(отримує від держави у вигляді субсидій , енсій , плати за утримання школи,лікарні) кожна сімя , яка складається з трьох поколінь і скільки ці ж люди сплачують до держбюджету.
По цьому пункту ми вже колись досягали згоди, згодні будуть також ті хто платить більше ніж отримує, або думає, що так є, але навряд при загальному виборчому праві, таке можливо. Хоча недавно десь на якомусь політичному ток шоу, Ю.Рибчинський також виступав за голосування по принципу акціонерного товариства - більше платиш податків, маєш більшу вагу голоса.
Ну а коли почнуть "мочити" новообранаго президента - побачимо.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Гарант прав..
На основании чего президент имеет часть власти (имеет такие-то и такие-то полномочия)? Чтобы якобы выполнить свои функции-обязанности.
Можно забрать у президента ряд инструментов и освободить от ответственности по ряду направлений. А пока так - гарант того-то и того-то.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Ціна на газ та розмір пенсії це компетенція президента?