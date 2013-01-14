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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:59
Ой+ написав: detroytred написав:
Ой+
Насчёт незрозумилых надий:
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Ціна на газ та розмір пенсії це компетенція президента?
Президент своим Указом назначает членов НКРЕКП, которая устанавливает цены на газ, имхо, значит цены на газ его прямая ответственность.
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:10
freeze написав:
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
Тю, а я думав, що вони залежать від наповнюванності пенсійного фонду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:20
lapay написав: freeze написав:
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
Тю, а я думав, що вони залежать від наповнюванності пенсійного фонду.
Правильно думаете, только продвиньте цепочку на одно звено вперед.
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freeze
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