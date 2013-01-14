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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:59
Ой+ написав: detroytred написав:
Ой+
Насчёт незрозумилых надий:
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Ціна на газ та розмір пенсії це компетенція президента?
Президент своим Указом назначает членов НКРЕКП, которая устанавливает цены на газ, имхо, значит цены на газ его прямая ответственность.
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:10
freeze написав:
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
Тю, а я думав, що вони залежать від наповнюванності пенсійного фонду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:20
lapay написав: freeze написав:
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
Тю, а я думав, що вони залежать від наповнюванності пенсійного фонду.
Правильно думаете, только продвиньте цепочку на одно звено вперед.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:31
freeze написав:
Правильно думаете, только продвиньте цепочку на одно звено вперед.
Так куди не рухай, а все впирається в доходи і видатки/борги. І чогось мене "терзают смутные сомненья", що від Президента це мало залежить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:45
Ой+
Цена на газ и т.д. - это факторы (составляющие), определяющие благополучие.
* Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, *
Получается, что в компетенции.
Он отвечает за результат. А цена газа и т.д. - лишь средство достижения.
З.Ы. причиной дыры НГ называли коррупцию в связи с разницей цены газа. Генпрокурор - сфера президента.
Пока Конституция такова, то обязан дбати))
Или отдавай рычаги ... другим.
Но ведь не отдают.
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detroytred
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:48
lapay
А доходы на рынке зависят от условий, имеющихся в рынке.
Которые создаёт в немалой степени президент и Ко.
Если не ошибаюсь, то друзь ПАПа Кононенко так вмешивался в министерство, что возмущался Абромявичус.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 04 січ, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:50
lapay написав: freeze написав:
Правильно думаете, только продвиньте цепочку на одно звено вперед.
Так куди не рухай, а все впирається в доходи і видатки/борги. І чогось мене "терзают смутные сомненья", що від Президента це мало залежить.
От топ-менеджера напрямую зависит работа любой крупной компании, стратегия развития компании и выполнение плана по этому развитию.
Президент в наших условиях － типичнейший топ-менеджер крупной компании Украина.
У должности президента этой компании есть один большой недостаток, задоженный в Уставе, пятилетний неразрывный контракт, обычно с топ- менеджерами при неудовлетворительной работе так долго акционеры не цацкаются.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:09
freeze написав:
У должности президента этой компании есть один большой недостаток, задоженный в Уставе, пятилетний неразрывный контракт, обычно с топ- менеджерами при неудовлетворительной работе так долго акционеры не цацкаются.
Так акціонерів-кредиторів менеджер цілком влаштовує, а от найманих працівників, яким зарплати урізали, не дуже, так хто ж на них звертає увагу?
Кризовий менеджер ріже видатки, подобається це комусь чи ні. Так що звикайте жити по грошам, а не в борг, як попередники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:35
lapay написав:
Так акціонерів-кредиторів менеджер цілком влаштовує, а от найманих працівників, яким зарплати урізали, не дуже, так хто ж на них звертає увагу?
Кризовий менеджер ріже видатки, подобається це комусь чи ні. Так що звикайте жити по грошам, а не в борг, як попередники.
Акционеры компании Украина - это избиратели, это не наемные рабочие, это Порошенко на сегодня наемный работник, и будущий новый президент - тоже будет наемным работником.
Если акционеры хотят жить определенным укладом, они будут так жить, а президент лишь обязан выполнять их волю, это и называется демократией.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:40
freeze написав:
Если акционеры хотят жить определенным укладом, они будут так жить, а президент лишь обязан выполнять их волю, это и называется демократией.
Греки теж так думали, навіть демократія це грецьке слово, а вийшло, що не вони акціонери. От така вона - демократія. Бабло перемагає зло(халяву).
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