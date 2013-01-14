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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4165416641674168
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 05:01

  Starikan написав:Но эта модель рухнула (причин не будем обсуждать), ее следы остались в 1 статье Конституции.

Почему рухнула? Участковые донедавна ходили к больным, как и раньше. Система как-то работала. Денег в медицину конечно вливалось мало, ну это - общая проблема упадочной экономики с самым низким в Европе подушным ВВП.

На "западе" принята другая модель.
Записываются по интернету через личный кабинет, приезжают на своем авто (по дороге никого не заражает) в нужное время, в очереди практически не сидят.
У каждого есть индивидуальная пластиковая карта, врач ее сканирует, попадает в личный кабинет больного и видит всю историю.

Это - на каком-то сферическом западе в вакууме?
А на реальном "западе" далеко не каждый пенсионер на "ты" с интернетом. И дажеко не у каждого из них есть личное авто. Зато там не то, что медики больным, но и к здоровым пенсионерам при потребности ходят бесплатные соцработники, помогая им в быту.

В принципе и у нас записывают по телефону и называют время (на каждого больного отпущено 12 минут) - проверено на практике супругой (я практически не хожу в поликлинику, лечусь у недорогих знакомых частников, больничные мне не нужны).

Ой вы заливаете. Записывал я как-то мать к "семейному" на сайте по интернету. Пришли на время, на которое записаны - куда там. Живая очередь, часа на 2, половина из них чихающие-кашляющие, стой жди.

Вот компьютеризация пока очень слабая.

Какая может быть "компьютеризация", если у нас почти все "семейные" - женщины пенсионного возраста, многие из которых недавно впервые увидели компьютер.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 08:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.


Це в даний конкретний момент президент має фракцію, що входить у парламентську більшість, а деколи ще і всяких "опозиціонерів" використовують. В найближчій перспективі цього не буде по прогнозам політологів, а буде боротьба, що каменя на камені не залишить.
Тобто економіка дуже опосередковано відноситься до президентської сфери, а зараз саме економіка буде вирішальною при голосуванні. Найрейтинговіший кандидат уже показала свої таланти, хоч Ви згадували, що народ тоді (2008) накупив нових машин та квартир, але більшість в кредит, а заплатити так і не спромігся. Так і вона і тисячу видавала за кредитні, і курс спочатку вниз, потім у два рази вверх, і газ на 2008 по 179, а далі хоч потоп, і машини для медицини в кредит. Не говорячи про те, що тоді в Україну зайшли ще масово інвестори, більшість з яких потім втекла без штанів, правда не останніх. Про кандидата №2 то і говорити смішно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:49

Ой+
Камня на камне...

Борьба между власть имущими.
Которые как бы должны основное внимание уделять не этой борьбе, а интересам гос-ва и населения (см. прямые обязанности).

Ну а раз этим можновладцям народ и держава по боку, то чего же ожидать от пересичного?
Поэтому одни уезжают, другие бухают, третьи воруют, четвертые выбивают халяву, пятые и т.д.

Да все кандидаты смешные. Как и действующий. Просто номер 2 без личины.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 05 січ, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:50

  Tegularius написав:
На "западе" принята другая модель.
Записываются по интернету через личный кабинет, приезжают на своем авто (по дороге никого не заражает) в нужное время, в очереди практически не сидят.
У каждого есть индивидуальная пластиковая карта, врач ее сканирует, попадает в личный кабинет больного и видит всю историю.
Это - на каком-то сферическом западе в вакууме?
А на реальном "западе" далеко не каждый пенсионер на "ты" с интернетом. И дажеко не у каждого из них есть личное авто. Зато там не то, что медики больным, но и к здоровым пенсионерам при потребности ходят бесплатные соцработники, помогая им в быту.

У меня два друга-одноклассника в Германии и Израиле - всё это с их слов.
Соцработники ходят к беспомощным людям. К моим друзьям не ходят.
С интернетом практически все на "ты", а кто не на "ты" - для тех есть телефон.
И мы вроде бы в дискуссии не ограничились пенсионерами.

В принципе и у нас записывают по телефону и называют время (на каждого больного отпущено 12 минут) - проверено на практике супругой (я практически не хожу в поликлинику, лечусь у недорогих знакомых частников, больничные мне не нужны).
Ой вы заливаете. Записывал я как-то мать к "семейному" на сайте по интернету. Пришли на время, на которое записаны - куда там. Живая очередь, часа на 2, половина из них чихающие-кашляющие, стой жди.

Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено).

Такие реформы за год не начинают полноценно работать, как и любые реформы, ломающие традиции. Как было справедливо замечено, пока что стонут и больные, и врачи.

Вот компьютеризация пока очень слабая.
Какая может быть "компьютеризация", если у нас почти все "семейные" - женщины пенсионного возраста, многие из которых недавно впервые увидели компьютер.

Тут уже рассказывали, как "старушек" заставили работать на компьютере. Научатся, как уже научились "старушки", сидящие в регистратуре.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:54

  detroytred написав:Ой+
Камня на камне...
Борьба между власть имущими.
Которые как бы должны основное внимание уделять не этой борьбе, а интересам гос-ва и населения (см. прямые обязанности).

Формально власть имущие, имеющие прямые обязанности - это Президент и Премьер. Они между собой не борются.
Борются в основном те, кто прямых обязанностей не имеет.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:00

Старикан
Противостояний у нас множество. И между министрами, главами ведомств и т.д.

Вгляните на обязанности нардепа:

http://kodeksy.com.ua/ka/o_statuse_naro ... tja-24.htm

Пересичный служащий фиг с работы уйдет, пока не выполнит требования ответственного начальника...
С депутата же просто некому требовать ... выполнения прямых обязанностей.
Точнее механизма у избирателей нет!

Никто ему не может поставить условий:
- нарушил (кнопкодавил, не явился на рабочее место и т.д.) -- отвечай за нарушение, освободи место, если не выполняешь.
- нет бумаги, компа, формы, инструмента ..., приноси из дома. Не нравится - освобождай место.
- нанес ущерб - выплачивай (хоть всю жизнь). Да ещё в кратных!!!! размерах.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:22

detroytred
Депутаты - да, согласен.
Спасибо отцам-основателям за утопическую Конституцию.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Формально власть имущие, имеющие прямые обязанности - это Президент и Премьер. Они между собой не борются.


Це тепер відносні соратники, а згадаймо Кучму і Лазаренка, Ющенка і Януковича, чи Ющенка і Тимошенко. Найближчий прогноз те ж саме.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:28

В Германии считают, что Украина значительно продвинулась на пути европейской интеграции и провела достаточно реформ, чтоб всерьез рассчитывать на членство в Евросоюзе.
Таким мнением поделился заместитель фракции ХДС / ХСС в Бундестаге Йоханн Давид Вадепфуль для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что теперь ЕС следует помочь украинскому обществу интегрироваться в общеевропейское, а стране – защитить свои территории.
http://www.aif.ua/politic/world/deputat ... evrosoyuze

Всё реформы да реформы, и ни слова о зубожинни 100 млн, живущих на 1500 грн.
Какой цинизм! :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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