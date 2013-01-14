Додано: Суб 05 січ, 2019 05:01

Starikan написав: Но эта модель рухнула (причин не будем обсуждать), ее следы остались в 1 статье Конституции. Но эта модель рухнула (причин не будем обсуждать), ее следы остались в 1 статье Конституции.

На "западе" принята другая модель.

Записываются по интернету через личный кабинет, приезжают на своем авто (по дороге никого не заражает) в нужное время, в очереди практически не сидят.

У каждого есть индивидуальная пластиковая карта, врач ее сканирует, попадает в личный кабинет больного и видит всю историю.

В принципе и у нас записывают по телефону и называют время (на каждого больного отпущено 12 минут) - проверено на практике супругой (я практически не хожу в поликлинику, лечусь у недорогих знакомых частников, больничные мне не нужны).

Вот компьютеризация пока очень слабая.

Почему рухнула? Участковые донедавна ходили к больным, как и раньше. Система как-то работала. Денег в медицину конечно вливалось мало, ну это - общая проблема упадочной экономики с самым низким в Европе подушным ВВП.Это - на каком-то сферическом западе в вакууме?А на реальном "западе" далеко не каждый пенсионер на "ты" с интернетом. И дажеко не у каждого из них есть личное авто. Зато там не то, что медики больным, но и к здоровым пенсионерам при потребности ходят бесплатные соцработники, помогая им в быту.Ой вы заливаете. Записывал я как-то мать к "семейному" на сайте по интернету. Пришли на время, на которое записаны - куда там. Живая очередь, часа на 2, половина из них чихающие-кашляющие, стой жди.Какая может быть "компьютеризация", если у нас почти все "семейные" - женщины пенсионного возраста, многие из которых недавно впервые увидели компьютер.