Гарант прав..
Спросить у окружения.
Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте?
Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"?
Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию...
Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо?
и так далее.....
Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"
И шо мы будем делать?
Навеяно все тем же фильмом
Может речь о парламенте?