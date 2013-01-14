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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4166416741684169
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:26

Гарант прав..


Спросить у окружения.

Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте?
Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"?
Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию...
Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо?
и так далее.....


Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"

И шо мы будем делать?

Навеяно все тем же фильмом :D

Может речь о парламенте?
Востаннє редагувалось justit в Суб 05 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:29

  freeze написав:обычно с топ- менеджерами при неудовлетворительной работе так долго акционеры не цацкаются.


Акционеры - это избиратели? :)
Нет же, ибо импичмент пересичные не могут инциировать.
justit
 
Повідомлень: 4878
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