Додано: Нед 06 січ, 2019 00:21

justit

Немного)) об ином речь.



О прямых функциональных должностных обязанностях.

То есть к общим обязанностям всех граждан у должностных лиц имеются дополнительные.



И вот разница по ответственности за выполнение должност. (функц.) обязанностей можновладцями и пересичными несколько отличается.



К тому же:

факт -- наши пересичные, как функционалы, вполне соответствуют западным -- заробитчане...

То есть народ пересичный - способный.



З.Ы. так о том и речь -- пусть немножко садит. И начнёт со своего окружения. Для большего доверия.

Что будем делать?)))

Проглотим ... раз уж проглатываем беспредел.

А тут по закону ... нормальному демократическому закону.



З.з.ы. слава Богу, стучать на соседа - пока не обязанность пересичного.



Субсидия, конверт, на лапу -- это реакция на созданные пересичному условия.

Не инопланетянами))



Ещё раз -- рычаги не у пересичного.

Дайте ему права и обеспечение полицейского - будет задерживать преступников.

Дайте ему права прокурора - будет не взятку давать, а оденет наручники на чиновника.

Или права начальника - выгонит этого чиновника.

Дайте право регулировать рынок - сделает так, что выгоднее работать будет в белую.



Но рычаги у власть имущих!!!