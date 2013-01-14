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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:26
Гарант прав..
Спросить у окружения.
Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте?
Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"?
Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию...
Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо?
и так далее.....
Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"
И шо мы будем делать?
Навеяно все тем же фильмом
Может речь о парламенте?
Востаннє редагувалось justit
в Суб 05 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 23:29
freeze написав:
обычно с топ- менеджерами при неудовлетворительной работе так долго акционеры не цацкаются.
Акционеры - это избиратели?
Нет же, ибо импичмент пересичные не могут инциировать.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 00:21
justit
Немного)) об ином речь.
О прямых функциональных должностных обязанностях.
То есть к общим обязанностям всех граждан у должностных лиц имеются дополнительные.
И вот разница по ответственности за выполнение должност. (функц.) обязанностей можновладцями и пересичными несколько отличается.
К тому же:
факт -- наши пересичные, как функционалы, вполне соответствуют западным -- заробитчане...
То есть народ пересичный - способный.
З.Ы. так о том и речь -- пусть немножко садит. И начнёт со своего окружения. Для большего доверия.
Что будем делать?)))
Проглотим ... раз уж проглатываем беспредел.
А тут по закону ... нормальному демократическому закону.
З.з.ы. слава Богу, стучать на соседа - пока не обязанность пересичного.
Субсидия, конверт, на лапу -- это реакция на созданные пересичному условия.
Не инопланетянами))
Ещё раз -- рычаги не у пересичного.
Дайте ему права и обеспечение полицейского - будет задерживать преступников.
Дайте ему права прокурора - будет не взятку давать, а оденет наручники на чиновника.
Или права начальника - выгонит этого чиновника.
Дайте право регулировать рынок - сделает так, что выгоднее работать будет в белую.
Но рычаги у власть имущих!!!
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