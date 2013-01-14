Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте? Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"? Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию... Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо? и так далее.....
Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"
И шо мы будем делать?
Навеяно все тем же фильмом
Может речь о парламенте?
Востаннє редагувалось justit в Суб 05 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
О прямых функциональных должностных обязанностях. То есть к общим обязанностям всех граждан у должностных лиц имеются дополнительные.
И вот разница по ответственности за выполнение должност. (функц.) обязанностей можновладцями и пересичными несколько отличается.
К тому же: факт -- наши пересичные, как функционалы, вполне соответствуют западным -- заробитчане... То есть народ пересичный - способный.
З.Ы. так о том и речь -- пусть немножко садит. И начнёт со своего окружения. Для большего доверия. Что будем делать?))) Проглотим ... раз уж проглатываем беспредел. А тут по закону ... нормальному демократическому закону.
З.з.ы. слава Богу, стучать на соседа - пока не обязанность пересичного.
Субсидия, конверт, на лапу -- это реакция на созданные пересичному условия. Не инопланетянами))
Ещё раз -- рычаги не у пересичного. Дайте ему права и обеспечение полицейского - будет задерживать преступников. Дайте ему права прокурора - будет не взятку давать, а оденет наручники на чиновника. Или права начальника - выгонит этого чиновника. Дайте право регулировать рынок - сделает так, что выгоднее работать будет в белую.
Starikan написав:Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено).
Не всегда легко дозвониться в регистратуру тем, у кого нет интернета. Да и смысл в этом какой, если всё равно - живая очередь? Эта норма - 12 минут на пациента - глупость полная. Кому-то хватает и 5, а кому-то и полчаса надо выделить. Бывают еще срочные случаи, когда приходится принимать без записи.
Такие реформы за год не начинают полноценно работать, как и любые реформы, ломающие традиции. Как было справедливо замечено, пока что стонут и больные, и врачи.
Реформы должны улучшать положение дел, а не приводить к тому, что все стонут. Не может один врач, даже самый талантливый, одинаково хорошо разбираться и в сердце, и в желудке, и в психике. А именно это требуется от "семейных". Традиционная функция врача-терапевта - в основном бюрократическая - выписывание направлений на анализы, справок, больничных. Ну еще - осмотр и лечение наиболее распространенных несложных заболеваний (грипп, орз и пр). А теперь их хотят сделать главными ответственными за лечение всех больных. Естественно, качество лечения пострадает. Придумали еще красивый, но глупый лозунг "лечить не болезнь, а больного". Конечно же, старушка-терапевт будет помнить детали состояния здоровья всех своих 2000 пациентов. И пролечит их лучше, чем специалист, понимающий нюансы течения конкретных заболеваний.
Супрун, правда, заявляла, что нужно переносить акценты с лечения на профилактику. Здесь и терапевт справится. Вместо того, чтобы вас лечить, теперь вам будут рассказывать о вреде курения, пользе физкультуры и рисках незащищенного секса.
Еще и хотят запретить продавать большинство лекарств без рецептов - значит, еще увеличивать эти очереди к семейным.
Тут уже рассказывали, как "старушек" заставили работать на компьютере.
Да, заставили, и теперь они целую минуту одно слово набирают на клавиатуре. Очень сомневаюсь, что это "компьютеризация" положительно повлияет на эффективность лечения больных. Пример с Укрпочтой: поставили компьютеры, и теперь кроме того, что каждую посылку отмечают в бумажном журнале (как и раньше), дополнительно еще и регистрируют в компьютере. В реальности эта компьютеризация только замедлила обслуживание. Одна надежда - что вскоре поменяется президент, уволят Супрун и эту горе-реформу медицины отменят.
justit написав:Вот про Липецкую фабрику до сиз пор "всепропальшики" тыкают. Хотя она вроде как давно уже все...
Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся. Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно. Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит )))
justit написав:И да, что в реформе не так? Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?
Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.