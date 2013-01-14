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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4166416741684169
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:26

Гарант прав..


Спросить у окружения.

Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте?
Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"?
Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию...
Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо?
и так далее.....


Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"

И шо мы будем делать?

Навеяно все тем же фильмом :D

Может речь о парламенте?
Востаннє редагувалось justit в Суб 05 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:29

  freeze написав:обычно с топ- менеджерами при неудовлетворительной работе так долго акционеры не цацкаются.


Акционеры - это избиратели? :)
Нет же, ибо импичмент пересичные не могут инциировать.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:21

justit
Немного)) об ином речь.

О прямых функциональных должностных обязанностях.
То есть к общим обязанностям всех граждан у должностных лиц имеются дополнительные.

И вот разница по ответственности за выполнение должност. (функц.) обязанностей можновладцями и пересичными несколько отличается.

К тому же:
факт -- наши пересичные, как функционалы, вполне соответствуют западным -- заробитчане...
То есть народ пересичный - способный.

З.Ы. так о том и речь -- пусть немножко садит. И начнёт со своего окружения. Для большего доверия.
Что будем делать?)))
Проглотим ... раз уж проглатываем беспредел.
А тут по закону ... нормальному демократическому закону.

З.з.ы. слава Богу, стучать на соседа - пока не обязанность пересичного.

Субсидия, конверт, на лапу -- это реакция на созданные пересичному условия.
Не инопланетянами))

Ещё раз -- рычаги не у пересичного.
Дайте ему права и обеспечение полицейского - будет задерживать преступников.
Дайте ему права прокурора - будет не взятку давать, а оденет наручники на чиновника.
Или права начальника - выгонит этого чиновника.
Дайте право регулировать рынок - сделает так, что выгоднее работать будет в белую.

Но рычаги у власть имущих!!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 05:59

  Starikan написав:Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено).

Не всегда легко дозвониться в регистратуру тем, у кого нет интернета.
Да и смысл в этом какой, если всё равно - живая очередь?
Эта норма - 12 минут на пациента - глупость полная. Кому-то хватает и 5, а кому-то и полчаса надо выделить. Бывают еще срочные случаи, когда приходится принимать без записи.

Такие реформы за год не начинают полноценно работать, как и любые реформы, ломающие традиции. Как было справедливо замечено, пока что стонут и больные, и врачи.

Реформы должны улучшать положение дел, а не приводить к тому, что все стонут.
Не может один врач, даже самый талантливый, одинаково хорошо разбираться и в сердце, и в желудке, и в психике. А именно это требуется от "семейных". Традиционная функция врача-терапевта - в основном бюрократическая - выписывание направлений на анализы, справок, больничных. Ну еще - осмотр и лечение наиболее распространенных несложных заболеваний (грипп, орз и пр). А теперь их хотят сделать главными ответственными за лечение всех больных. Естественно, качество лечения пострадает.
Придумали еще красивый, но глупый лозунг "лечить не болезнь, а больного". Конечно же, старушка-терапевт будет помнить детали состояния здоровья всех своих 2000 пациентов. И пролечит их лучше, чем специалист, понимающий нюансы течения конкретных заболеваний.

Супрун, правда, заявляла, что нужно переносить акценты с лечения на профилактику. Здесь и терапевт справится. Вместо того, чтобы вас лечить, теперь вам будут рассказывать о вреде курения, пользе физкультуры и рисках незащищенного секса.

Еще и хотят запретить продавать большинство лекарств без рецептов - значит, еще увеличивать эти очереди к семейным.

Тут уже рассказывали, как "старушек" заставили работать на компьютере.

Да, заставили, и теперь они целую минуту одно слово набирают на клавиатуре. Очень сомневаюсь, что это "компьютеризация" положительно повлияет на эффективность лечения больных.
Пример с Укрпочтой: поставили компьютеры, и теперь кроме того, что каждую посылку отмечают в бумажном журнале (как и раньше), дополнительно еще и регистрируют в компьютере. В реальности эта компьютеризация только замедлила обслуживание.
Одна надежда - что вскоре поменяется президент, уволят Супрун и эту горе-реформу медицины отменят.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

2 detroytred

Просто любопытно, если начнет сажать, то как долго свои же будут терпеть, а пересичные верить?
Вот про Липецкую фабрику до сиз пор "всепропальшики" тыкают.
Хотя она вроде как давно уже все...

2 tegularius

А откуда мнение, что семейный доктор должен все лечить сам?
Он де вроде как не лечит, а направляет к другим как раз.

И да, что в реформе не так?
Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?

Закрыли сельские амбулатории, в которых и так почти никогда никого не было? И, если и заболел, то все равно в рац или облуентр нужно было пилить.


5-6 примеров на тему "раньше было лучше больному, а сейчас хуже", есть такие?
Сам пока не нашел.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:43

  justit написав:Вот про Липецкую фабрику до сиз пор "всепропальшики" тыкают.
Хотя она вроде как давно уже все...


Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся.
Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно.
Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:48

  justit написав:И да, что в реформе не так?
Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?


Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.

https://vesti-ukr.com/strana/319790-kak ... -meditsiny
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:53

justit
Когда Овощ щемил, отбирал и сажал ... до полного беспрела ...терпели. И пересичные верили в разный обман.

То есть будет то же самое.
Только!
В позитивных для общества и государства целях.
И!
Законными демократическими инструментами.

Как в Штатах принуждают-поощряют к налогам. Какая там ответственность. И ничего. Терпят)) Свободолюбивые))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:06

justit
Пример -- сокращение персонала поликлиник.
Это просто полный капец.

Врачу, проработавшему в этой поликнике более 30 лет, с огромнейшим трудом через свою бывшую медсестру (которая теперь старшая медсестра) удаётся *выбить* уколы внутривенные на дом.

Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой, отключая-подключая аппараты.
detroytred
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