Додано: Нед 06 січ, 2019 05:59

Starikan написав: Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено). Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено).

Такие реформы за год не начинают полноценно работать, как и любые реформы, ломающие традиции. Как было справедливо замечено, пока что стонут и больные, и врачи.

Тут уже рассказывали, как "старушек" заставили работать на компьютере.

Не всегда легко дозвониться в регистратуру тем, у кого нет интернета.Да и смысл в этом какой, если всё равно - живая очередь?Эта норма - 12 минут на пациента - глупость полная. Кому-то хватает и 5, а кому-то и полчаса надо выделить. Бывают еще срочные случаи, когда приходится принимать без записи.Реформы должны улучшать положение дел, а не приводить к тому, что все стонут.Не может один врач, даже самый талантливый, одинаково хорошо разбираться и в сердце, и в желудке, и в психике. А именно это требуется от "семейных". Традиционная функция врача-терапевта - в основном бюрократическая - выписывание направлений на анализы, справок, больничных. Ну еще - осмотр и лечение наиболее распространенных несложных заболеваний (грипп, орз и пр). А теперь их хотят сделать главными ответственными за лечение всех больных. Естественно, качество лечения пострадает.Придумали еще красивый, но глупый лозунг "лечить не болезнь, а больного". Конечно же, старушка-терапевт будет помнить детали состояния здоровья всех своих 2000 пациентов. И пролечит их лучше, чем специалист, понимающий нюансы течения конкретных заболеваний.Супрун, правда, заявляла, что нужно переносить акценты с лечения на профилактику. Здесь и терапевт справится. Вместо того, чтобы вас лечить, теперь вам будут рассказывать о вреде курения, пользе физкультуры и рисках незащищенного секса.Еще и хотят запретить продавать большинство лекарств без рецептов - значит, еще увеличивать эти очереди к семейным.Да, заставили, и теперь они целую минуту одно слово набирают на клавиатуре. Очень сомневаюсь, что это "компьютеризация" положительно повлияет на эффективность лечения больных.Пример с Укрпочтой: поставили компьютеры, и теперь кроме того, что каждую посылку отмечают в бумажном журнале (как и раньше), дополнительно еще и регистрируют в компьютере. В реальности эта компьютеризация только замедлила обслуживание.Одна надежда - что вскоре поменяется президент, уволят Супрун и эту горе-реформу медицины отменят.