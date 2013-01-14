Додано: Нед 06 січ, 2019 20:52

freeze написав: Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся.

Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно.

Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит ))) Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся.Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно.Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит )))

freeze написав: justit написав: И да, что в реформе не так?

Что такого произошло с ее начала, что стало хуже? И да, что в реформе не так?Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?



Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.



https://vesti-ukr.com/strana/319790-kak ... -meditsiny Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.

detroytred написав: justit

Пример -- сокращение персонала поликлиник.

Это просто полный капец.



Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой, отключая-подключая аппараты. justitПример -- сокращение персонала поликлиник.Это просто полный капец.Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой, отключая-подключая аппараты.

На англоязычных ресурсах читал, что фабрика давно закрыта, на все наложен арест.Остальное фейк.Так они писалиЕсли это так, то откуда инфа, что собственник не изменился и все осталось как есть?Или, проще говоря - откуда вообще знать, что там на самом деле?Дополнительные вопросы.1) "Сделаю Вам на ночь укол димедрола с анальгином, чтобы сбить температуру, а завтра с утра идите к своему семейному доктору. По новым правилам мы вас никуда забрать уже не можем. Реформа…" - это слова седовласого врача.Откуда знать, что он реально не мог забрать на скорой?Почему спрашиваю именно вот в таком ключе?Ну жена - воспаление почки, на момент вызова скорой (температура 40), тоже думали, что какая-то простуда.они приехали, сделали укол и сказали: "Два варианта есть.1 - завтра приходите в больицу.2 - мы Вас прямо сейчас грузим и едем.Выбирайте"Слово "реформа" никто не упомянул.2. "Да и вообще – я еще не подписала контракт с семейным врачом."Я специально узнавал про это.Мне сказали: "Если нет контракта подписанного, то Вым придется идти к тому врачу, который в данный момент свободен. то есть Вы лишаетесь права выбрать сами себе врача."Ничего более, так что кореспондентка по-моему лукавит.Я например понятия не имею кто какой врач, и мне пофигу кто будет семейным.3. "Идите домой, собирайте вещи, вызывайте "скорую" и езжайте в городскую больницу. " - это как раз то, о чем я и говорил ранее. Районная больничка ничего е делала ни тогда ни сейчас. Едьте в областную. Таков принцип был и 5 и 8 лет назад.4. Впрочем к капельницам и антибиотикам мне прописали довольно внушительный список медпрепаратов.Разве до реформы было иначе?Заболел - тебе дали список - покупай - мы лечим.У меня такоцй опыт.5. Несмотря на то, что единственным способом защититься от кори можно только лишь привившись, на конец декабря в Украине было в наличии немногим больше 800 тысяч вакцин. Такой неутешительной статистикой располагает Минздрав. Главный приоритет – дети. Доктора настаивают прививаться. Но неужели тем, кто не имеет прививки, нужно тихо умереть дома из-за реформ и новшеств в медицине?Разве 5-7 ет назад было иначе?Дальше разбирать описание не хочу.Потому что я все же не понял, а что было не так ранее?Ибо по себе знаю - ранее я просто приходил в поликлинику и меня могли отправить в больницу, или же я находил через знакомых врача, шел в больницу, мимо поликлиники прямо к нему и "просил" меня госпитализировать и лечить.Статья написана в стиле "очернить".Слишком художественно и с "юморком"У меня такое мнение сложилось.Вот если б Вы реальный свой случай описали, своими словами - было бы лучше.Причем, чтоб сравнить с подобным случаем "до реформы"А то ведь агенство ОКС (одна корреспондентша рассказала)суть моего вопроса же: "Что с наступлением реформы изменилось в худщую сторону?"То, что журналистка "описала", ИМХО это последние 8 лет у нас такая "медицина".Увы.Это Вы о врачах.я же спрашиваю о возможных больных.и, да "Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой"Не так давно было: "Девочки ..... просто с ног сбиваются, там кофе выпила, тут покурить пошла, из одного кабинета в другой, а когда я прошу кого-то подойти, они мне - мы заняты, сейчас кого-то пришлем..." и так 5 раз.Про "выбить уколы на дом" - не понял.Как-то странно фраза звучит.Коррупционно что ли?Медицина последние лет 10 в заднице.Хуже некуда.Нет денег - суши весла.Реформа либо что-то исправит, либо ничего уже не исправит.так что же делать?Кричать "реформа - дурня" и оставить как было, или же попробовать?а ведь реформе сколько?Полгода назад договора только подписавыть у нас начали.то есть мало, очень мало времени прошло, чтоб кричать "се зрада"Разве не так?