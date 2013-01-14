Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ты - все налоги заплатил, или предпочел минималку, а остальное в конверте? Ты для решения каких-либо проблем не давал чуток "на лапу"? Ты серьезно не можешь сменить професию и зарабатывать больше, чтобы не "сосать" субсидию... Ты, когда видишь незаконное действие соседа - подаешь на него куда надо? и так далее.....
Если хоть один ответ: "Нет", то гарант (его люди) тебя должен бы так "немноШко посадить"
И шо мы будем делать?
Навеяно все тем же фильмом
Может речь о парламенте?
Востаннє редагувалось justit в Суб 05 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
О прямых функциональных должностных обязанностях. То есть к общим обязанностям всех граждан у должностных лиц имеются дополнительные.
И вот разница по ответственности за выполнение должност. (функц.) обязанностей можновладцями и пересичными несколько отличается.
К тому же: факт -- наши пересичные, как функционалы, вполне соответствуют западным -- заробитчане... То есть народ пересичный - способный.
З.Ы. так о том и речь -- пусть немножко садит. И начнёт со своего окружения. Для большего доверия. Что будем делать?))) Проглотим ... раз уж проглатываем беспредел. А тут по закону ... нормальному демократическому закону.
З.з.ы. слава Богу, стучать на соседа - пока не обязанность пересичного.
Субсидия, конверт, на лапу -- это реакция на созданные пересичному условия. Не инопланетянами))
Ещё раз -- рычаги не у пересичного. Дайте ему права и обеспечение полицейского - будет задерживать преступников. Дайте ему права прокурора - будет не взятку давать, а оденет наручники на чиновника. Или права начальника - выгонит этого чиновника. Дайте право регулировать рынок - сделает так, что выгоднее работать будет в белую.
Starikan написав:Зависит от врача. На "западе" тоже бывает такая ситуация, тогда врач принимает "через одного". И нужно время, чтобы привыкли записываться, научились же записываться к специалистам (тоже проверено).
Не всегда легко дозвониться в регистратуру тем, у кого нет интернета. Да и смысл в этом какой, если всё равно - живая очередь? Эта норма - 12 минут на пациента - глупость полная. Кому-то хватает и 5, а кому-то и полчаса надо выделить. Бывают еще срочные случаи, когда приходится принимать без записи.
Такие реформы за год не начинают полноценно работать, как и любые реформы, ломающие традиции. Как было справедливо замечено, пока что стонут и больные, и врачи.
Реформы должны улучшать положение дел, а не приводить к тому, что все стонут. Не может один врач, даже самый талантливый, одинаково хорошо разбираться и в сердце, и в желудке, и в психике. А именно это требуется от "семейных". Традиционная функция врача-терапевта - в основном бюрократическая - выписывание направлений на анализы, справок, больничных. Ну еще - осмотр и лечение наиболее распространенных несложных заболеваний (грипп, орз и пр). А теперь их хотят сделать главными ответственными за лечение всех больных. Естественно, качество лечения пострадает. Придумали еще красивый, но глупый лозунг "лечить не болезнь, а больного". Конечно же, старушка-терапевт будет помнить детали состояния здоровья всех своих 2000 пациентов. И пролечит их лучше, чем специалист, понимающий нюансы течения конкретных заболеваний.
Супрун, правда, заявляла, что нужно переносить акценты с лечения на профилактику. Здесь и терапевт справится. Вместо того, чтобы вас лечить, теперь вам будут рассказывать о вреде курения, пользе физкультуры и рисках незащищенного секса.
Еще и хотят запретить продавать большинство лекарств без рецептов - значит, еще увеличивать эти очереди к семейным.
Тут уже рассказывали, как "старушек" заставили работать на компьютере.
Да, заставили, и теперь они целую минуту одно слово набирают на клавиатуре. Очень сомневаюсь, что это "компьютеризация" положительно повлияет на эффективность лечения больных. Пример с Укрпочтой: поставили компьютеры, и теперь кроме того, что каждую посылку отмечают в бумажном журнале (как и раньше), дополнительно еще и регистрируют в компьютере. В реальности эта компьютеризация только замедлила обслуживание. Одна надежда - что вскоре поменяется президент, уволят Супрун и эту горе-реформу медицины отменят.
justit написав:Вот про Липецкую фабрику до сиз пор "всепропальшики" тыкают. Хотя она вроде как давно уже все...
Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся. Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно. Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит )))
justit написав:И да, что в реформе не так? Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?
Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.
freeze написав:Почему всё? Фабрика пока временно не выпускает продукцию, но собственник не поменялся. Какому-то небольшому обслуживающему персоналу - охране и тд даже выплачивается зарплата, какие-то небольшие налоги из-за этого платятся, земельный налог возможно. Пациент не умер, он просто закрыл глаза и редко дышит )))
На англоязычных ресурсах читал, что фабрика давно закрыта, на все наложен арест. Остальное фейк. Так они писали Если это так, то откуда инфа, что собственник не изменился и все осталось как есть? Или, проще говоря - откуда вообще знать, что там на самом деле?
freeze написав:
justit написав:И да, что в реформе не так? Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?
Преподробное описание журналистки, не к слову будет сказано, Вестей, но судя по подробнейшему изложению, это есть отчет о ее собственной болезни, тут не подкопаешься к названию газеты, и к описанию происходившего.
1) "Сделаю Вам на ночь укол димедрола с анальгином, чтобы сбить температуру, а завтра с утра идите к своему семейному доктору. По новым правилам мы вас никуда забрать уже не можем. Реформа…" - это слова седовласого врача. Откуда знать, что он реально не мог забрать на скорой?
Почему спрашиваю именно вот в таком ключе? Ну жена - воспаление почки, на момент вызова скорой (температура 40), тоже думали, что какая-то простуда. они приехали, сделали укол и сказали: "Два варианта есть. 1 - завтра приходите в больицу. 2 - мы Вас прямо сейчас грузим и едем. Выбирайте" Слово "реформа" никто не упомянул.
2. "Да и вообще – я еще не подписала контракт с семейным врачом." Я специально узнавал про это. Мне сказали: "Если нет контракта подписанного, то Вым придется идти к тому врачу, который в данный момент свободен. то есть Вы лишаетесь права выбрать сами себе врача." Ничего более, так что кореспондентка по-моему лукавит. Я например понятия не имею кто какой врач, и мне пофигу кто будет семейным.
3. "Идите домой, собирайте вещи, вызывайте "скорую" и езжайте в городскую больницу. " - это как раз то, о чем я и говорил ранее. Районная больничка ничего е делала ни тогда ни сейчас. Едьте в областную. Таков принцип был и 5 и 8 лет назад.
4. Впрочем к капельницам и антибиотикам мне прописали довольно внушительный список медпрепаратов. Разве до реформы было иначе? Заболел - тебе дали список - покупай - мы лечим. У меня такоцй опыт.
5. Несмотря на то, что единственным способом защититься от кори можно только лишь привившись, на конец декабря в Украине было в наличии немногим больше 800 тысяч вакцин. Такой неутешительной статистикой располагает Минздрав. Главный приоритет – дети. Доктора настаивают прививаться. Но неужели тем, кто не имеет прививки, нужно тихо умереть дома из-за реформ и новшеств в медицине?
Разве 5-7 ет назад было иначе?
Дальше разбирать описание не хочу. Потому что я все же не понял, а что было не так ранее? Ибо по себе знаю - ранее я просто приходил в поликлинику и меня могли отправить в больницу, или же я находил через знакомых врача, шел в больницу, мимо поликлиники прямо к нему и "просил" меня госпитализировать и лечить.
Статья написана в стиле "очернить". Слишком художественно и с "юморком"
У меня такое мнение сложилось. Вот если б Вы реальный свой случай описали, своими словами - было бы лучше. Причем, чтоб сравнить с подобным случаем "до реформы" А то ведь агенство ОКС (одна корреспондентша рассказала)
суть моего вопроса же: "Что с наступлением реформы изменилось в худщую сторону?"
То, что журналистка "описала", ИМХО это последние 8 лет у нас такая "медицина". Увы.
detroytred написав:justit Пример -- сокращение персонала поликлиник. Это просто полный капец.
Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой, отключая-подключая аппараты.
Это Вы о врачах. я же спрашиваю о возможных больных.
и, да "Девочки на физиолечении просто с ног сбиваются, мотаясь из одного кабинета в другой"
Не так давно было: "Девочки ..... просто с ног сбиваются, там кофе выпила, тут покурить пошла, из одного кабинета в другой, а когда я прошу кого-то подойти, они мне - мы заняты, сейчас кого-то пришлем..." и так 5 раз.
Про "выбить уколы на дом" - не понял. Как-то странно фраза звучит. Коррупционно что ли?
Медицина последние лет 10 в заднице. Хуже некуда. Нет денег - суши весла. Реформа либо что-то исправит, либо ничего уже не исправит.
так что же делать? Кричать "реформа - дурня" и оставить как было, или же попробовать? а ведь реформе сколько? Полгода назад договора только подписавыть у нас начали. то есть мало, очень мало времени прошло, чтоб кричать "се зрада" Разве не так?