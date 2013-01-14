freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:07
freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:13
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Мы там встречались? Кажется я вас вспомнил, такой без двух передних зубов?
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:22
justit
Так сокращение медработников отражается на пациентах.
По медсестрам. В том и дело, что не блатные сбиваются с ног, а блатные ходят-курят.
Знаю и вовсе нон-сенс медсестра участковая вообще!!! не умеет и не делает внутривенных иньекций.
Уколы (вгутривенные лежачим) на дом - это не коррупционно, а легально.
Более 20-ти лет пересичный слышит о подождать и завтра))
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