freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:07
freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:13
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Мы там встречались? Кажется я вас вспомнил, такой без двух передних зубов?
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:22
justit
Так сокращение медработников отражается на пациентах.
По медсестрам. В том и дело, что не блатные сбиваются с ног, а блатные ходят-курят.
Знаю и вовсе нон-сенс медсестра участковая вообще!!! не умеет и не делает внутривенных иньекций.
Уколы (вгутривенные лежачим) на дом - это не коррупционно, а легально.
Более 20-ти лет пересичный слышит о подождать и завтра))
Додано: Пон 07 січ, 2019 12:50
Тут особого противоречия нет, фабрика, если не ошибаюсь, с 2017 года ничего не выпускает, производство законсервировано, наложен арест по поводу налоговых споров, идут суды по оспариванию этих штрафов, понятно, что о продаже фабрике речи в такой ситуации не идет.
Вот корреспонденты Громадского ездили на фабрику посмотреть за жизнь.
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Сокращение обычное дело у нас.
Причина - слишком много неэффективных сотрудников.
Разумеется, что пострадать могут и эффективные, увы.
Про уколы понял. Но как бы не дело врача выбивать, и совсем не факт , что виновата именно реформа, а не местный главврач - саботажник, по которому реформа ударила.
Тут вообще сложно все.
"20 лет подождите" . Так реформе еще и года нет (считаем реальное, а не бумажное начало).
О каких 20-ти годах речь?
Медицина в ауте начиная с середины или даже начала 90'х.
Тут либо оставить все в заднице, либо пытаться что-то менять.
Так в чем проблема?
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:20
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
По идее начальник охраны не компетентен в вопросах "кому что принадлежит", это ж компетенция ОБС.
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:58
Будем считать, что начальник охраны не в курсе, что у него написано в трудовой книжке.
Сумасшедший, что возьмешь/c/ Только в период обострения визитки Рошен раздает, которые судя по Громадскому на столе у него лежат.
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