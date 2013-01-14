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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4167416841694170
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:07

freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

pesikot написав:freeze
А вы и дальше на помойках побирайтесь.


Мы там встречались? Кажется я вас вспомнил, такой без двух передних зубов?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:22

justit
Так сокращение медработников отражается на пациентах.

По медсестрам. В том и дело, что не блатные сбиваются с ног, а блатные ходят-курят.
Знаю и вовсе нон-сенс медсестра участковая вообще!!! не умеет и не делает внутривенных иньекций.

Уколы (вгутривенные лежачим) на дом - это не коррупционно, а легально.

Более 20-ти лет пересичный слышит о подождать и завтра))
https://commons.com.ua/uk/medreforma-po-ukrainski/
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 12:50

  justit написав:На англоязычных ресурсах читал, что фабрика давно закрыта, на все наложен арест.
Остальное фейк.
Так они писали


Тут особого противоречия нет, фабрика, если не ошибаюсь, с 2017 года ничего не выпускает, производство законсервировано, наложен арест по поводу налоговых споров, идут суды по оспариванию этих штрафов, понятно, что о продаже фабрике речи в такой ситуации не идет.
Вот корреспонденты Громадского ездили на фабрику посмотреть за жизнь.

https://ru.hromadske.ua/posts/vdruh-vse ... yz-lypetsk
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Так сокращение медработников отражается на пациентах.

По медсестрам. В том и дело, что не блатные сбиваются с ног, а блатные ходят-курят.
Знаю и вовсе нон-сенс медсестра участковая вообще!!! не умеет и не делает внутривенных иньекций.

Уколы (вгутривенные лежачим) на дом - это не коррупционно, а легально.

Более 20-ти лет пересичный слышит о подождать и завтра))
https://commons.com.ua/uk/medreforma-po-ukrainski/
Сокращение обычное дело у нас.
Причина - слишком много неэффективных сотрудников.
Разумеется, что пострадать могут и эффективные, увы.

Про уколы понял. Но как бы не дело врача выбивать, и совсем не факт , что виновата именно реформа, а не местный главврач - саботажник, по которому реформа ударила.
Тут вообще сложно все.

"20 лет подождите" . Так реформе еще и года нет (считаем реальное, а не бумажное начало).
О каких 20-ти годах речь?

Медицина в ауте начиная с середины или даже начала 90'х.
Тут либо оставить все в заднице, либо пытаться что-то менять.
Так в чем проблема?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

freeze написав:
  justit написав:На англоязычных ресурсах читал, что фабрика давно закрыта, на все наложен арест.
Остальное фейк.
Так они писали


Тут особого противоречия нет, фабрика, если не ошибаюсь, с 2017 года ничего не выпускает, производство законсервировано, наложен арест по поводу налоговых споров, идут суды по оспариванию этих штрафов, понятно, что о продаже фабрике речи в такой ситуации не идет.
Вот корреспонденты Громадского ездили на фабрику посмотреть за жизнь.

https://ru.hromadske.ua/posts/vdruh-vse ... yz-lypetsk
По идее начальник охраны не компетентен в вопросах "кому что принадлежит", это ж компетенция ОБС.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:58

  justit написав:По идее начальник охраны не компетентен в вопросах "кому что принадлежит"


Будем считать, что начальник охраны не в курсе, что у него написано в трудовой книжке.
Сумасшедший, что возьмешь/c/ Только в период обострения визитки Рошен раздает, которые судя по Громадскому на столе у него лежат.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:29

  freeze написав:
  justit написав:По идее начальник охраны не компетентен в вопросах "кому что принадлежит"


Будем считать, что начальник охраны не в курсе, что у него написано в трудовой книжке.
Сумасшедший, что возьмешь/c/ Только в период обострения визитки Рошен раздает, которые судя по Громадскому на столе у него лежат.


А что написано в трудовой-то?

В статье по ссылке ни одного линка на что-либо подтверждающее слова и мнения написавших.
Итого что имеем?
1) Верить, тому что написано.
2) Не верить, ибо доказательств там нет.

С чего начали спор - к тому и вернулись.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:38

  justit написав:С чего начали спор - к тому и вернулись.


А какой может быть спор, ибо есть консенсус, фабрика на данный момент не работает и законсервирована.
То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?
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