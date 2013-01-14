RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4168416941704171
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:23

  freeze написав:То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?


Это?
https://declarations.com.ua/declaration ... 6ec06a3a5a

тоже ничего

https://declarations.com.ua/declaration ... 503b9bdaf1

опять ничего про Липецк.

О каких регулярно публикуемых речь?
justit
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

justit написав:
  freeze написав:А какой может быть спор, ибо есть консенсус, фабрика на данный момент не работает и законсервирована.
То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?


Имущество, что под арестом как продать-то?


Естественно, в 2015 году Бабаевский предлагал определенную сумму, тогда не сошлись в цене, а сейчас трудно продать, теоретически можно погасить этот оспариваемый долг, тогда будет снят арест и сделка проведена, но Порошенко пока президент не может это сделать, это негативно скажется на имидже.
freeze
4
 
Повідомлень: 9095
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2667 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

lapay написав:
  freeze написав:А какой может быть спор, ибо есть консенсус, фабрика на данный момент не работает и законсервирована.
То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?

Так що - ..уйло заблокував фабрику, а Порошенко в цьому винен? Нє, ну не подобається комусь Порошенко - на всіх не вгодиш, але якого біса зраду висмоктувать з пальця?


Я не знаю подноготную, или Порошенко специально недоплачивал НДС агрессору, или этот налоговый долг высосан путиным из пальца, чтобы отомстить. Выбирайте причину сами. Надо было еще в 2014 году продавать, как в предвыборных обещаниях было, сейчас эта тема малоактуальна.
freeze
4
 
Повідомлень: 9095
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2667 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:54

Ладно баните, так баните.
Формально и с натяжкой может и правы.

Но уже второй раз - оставляете без бана начавшего тематику и посты, на которые собственно и был мой ответ.

Какое-то выборочное правосудие..
На выходных))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20770
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:04

justit
Если менять, то менять (реформировать).
То, что проводят в медицине - это банальная оптимизация расходов.
Расходов на здоровье нации...

Поэтому, если нет клепки в голове или нет желания нормально реформировать, то нужно было ... сделать, как с армией. Никаких глубинных реформ, а тупо влили денег (на порядок увеличили обеспечение) и всё!!!))) (все рехформы). Зато для публики - нова армия)))

Так бы и с медициной было - новая форма, повыше зарплаты, красивые кабинеты, получше оборудование, питание в стационарах и т.д.

А пока -- красивое определение -- оптимизация.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20770
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4168416941704171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83964
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5848
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11269)
08.01.2019 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.