Это?
тоже ничего
опять ничего про Липецк.
О каких регулярно публикуемых речь?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:23
Это?
тоже ничего
опять ничего про Липецк.
О каких регулярно публикуемых речь?
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:33
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Естественно, в 2015 году Бабаевский предлагал определенную сумму, тогда не сошлись в цене, а сейчас трудно продать, теоретически можно погасить этот оспариваемый долг, тогда будет снят арест и сделка проведена, но Порошенко пока президент не может это сделать, это негативно скажется на имидже.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я не знаю подноготную, или Порошенко специально недоплачивал НДС агрессору, или этот налоговый долг высосан путиным из пальца, чтобы отомстить. Выбирайте причину сами. Надо было еще в 2014 году продавать, как в предвыборных обещаниях было, сейчас эта тема малоактуальна.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:54
Ладно баните, так баните.
Формально и с натяжкой может и правы.
Но уже второй раз - оставляете без бана начавшего тематику и посты, на которые собственно и был мой ответ.
Какое-то выборочное правосудие..
На выходных))
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:04
justit
Если менять, то менять (реформировать).
То, что проводят в медицине - это банальная оптимизация расходов.
Расходов на здоровье нации...
Поэтому, если нет клепки в голове или нет желания нормально реформировать, то нужно было ... сделать, как с армией. Никаких глубинных реформ, а тупо влили денег (на порядок увеличили обеспечение) и всё!!!))) (все рехформы). Зато для публики - нова армия)))
Так бы и с медициной было - новая форма, повыше зарплаты, красивые кабинеты, получше оборудование, питание в стационарах и т.д.
А пока -- красивое определение -- оптимизация.
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