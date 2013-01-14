Додано: Вів 08 січ, 2019 14:21

justit написав: freeze написав: То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК? То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?



Это?

https://declarations.com.ua/declaration ... 6ec06a3a5a



тоже ничего



https://declarations.com.ua/declaration ... 503b9bdaf1



опять ничего про Липецк.



О каких регулярно публикуемых речь? Это?тоже ничегоопять ничего про Липецк.О каких регулярно публикуемых речь?

9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

Найменування юридичної особи:

Ліпецька кондитерська фабрика "Рошен"



Найменування юридичної особи (англійською):

Join-Stock Company Lipetsk confectionery factory "Roshen"



Ідентифікаційний номер:

1024800832957



Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство



Країна реєстрації головного офіса:

Росія

11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Ну, если верить декларациям Порошенко (а причин не верить у меня нет), то во всех поданных им ежегодных декларациях- в 2016-м -- в 2017-м -- в 2018-м -в составвезде входитВ то же время, во всех этих трех декларациях, вкроме зарплаты и процентов от ПАТ "МІБ" (если не считать "Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав)", другого источника доходов нет, вообще ни от какой организации, где он "Кінцевий бенефіціарний власник". Даже от "Рошен" за все это время (повторюсь, если верить этим ежегодным декларациям) не поступило ни одной копейки дохода, как от Липецкой фабрики, так и от остальных (Киевской, Винницкой, Кременчугской...).Резюмирую:У П.А.Порошенко есть только 2 источника доходов - зарплата Президента и МИБ. Все остальные его организации в разных странах (см. "9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї"), включая присутствующие там же офшорные, бездоходны.