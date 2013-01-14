Это?
тоже ничего
опять ничего про Липецк.
О каких регулярно публикуемых речь?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:23
Это?
тоже ничего
опять ничего про Липецк.
О каких регулярно публикуемых речь?
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:33
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Естественно, в 2015 году Бабаевский предлагал определенную сумму, тогда не сошлись в цене, а сейчас трудно продать, теоретически можно погасить этот оспариваемый долг, тогда будет снят арест и сделка проведена, но Порошенко пока президент не может это сделать, это негативно скажется на имидже.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я не знаю подноготную, или Порошенко специально недоплачивал НДС агрессору, или этот налоговый долг высосан путиным из пальца, чтобы отомстить. Выбирайте причину сами. Надо было еще в 2014 году продавать, как в предвыборных обещаниях было, сейчас эта тема малоактуальна.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:54
Ладно баните, так баните.
Формально и с натяжкой может и правы.
Но уже второй раз - оставляете без бана начавшего тематику и посты, на которые собственно и был мой ответ.
Какое-то выборочное правосудие..
На выходных))
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:04
justit
Если менять, то менять (реформировать).
То, что проводят в медицине - это банальная оптимизация расходов.
Расходов на здоровье нации...
Поэтому, если нет клепки в голове или нет желания нормально реформировать, то нужно было ... сделать, как с армией. Никаких глубинных реформ, а тупо влили денег (на порядок увеличили обеспечение) и всё!!!))) (все рехформы). Зато для публики - нова армия)))
Так бы и с медициной было - новая форма, повыше зарплаты, красивые кабинеты, получше оборудование, питание в стационарах и т.д.
А пока -- красивое определение -- оптимизация.
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26
Не понял про баните.
Вероятно это меня не касается?
Ну, возможно что так и есть.
Просто мне лично это не видно.
А как оно там внутри реформируется - ИМХО пересичному вообще не показывают.
И, если врач со стажем жалуется, что его сократили, то, возможно и попал под раздачу, а возможно врач "туповат", и его убрали.
Как тут точно угадать?
Возвращаясь ка бабушкам, которых начальник заставил работать на РС (Вы уж простите, что тему мусолю).
Мое мнение начальник должен был не заставить, а поставить перед фактом
- умеешь? Нет - через неделю должна уметь, как научишься - меня не интересует.
- не умеешь и за неделю не научилась - уволена. Все.
Да, это жестоко возможно, но я сам в полодости с такими бабушками поработал, и когда они мне "впаривали" на тему "Ты сделай, ведь тебя в университете учили, а нас нем", то это вызывало у меня "рвотный эффект".
Ведь зарплату все получали одинаковую, и то, что "бабушку" не научили, как бы не моя забота.
Но я помогал. троллить правда тоже по максимуму старался, но по доброму
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:21
Ну, если верить декларациям Порошенко (а причин не верить у меня нет), то во всех поданных им ежегодных декларациях
- в 2016-м -
- в 2017-м -
- в 2018-м -
в состав
везде входит
В то же время, во всех этих трех декларациях, в
кроме зарплаты и процентов от ПАТ "МІБ" (если не считать "Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав)", другого источника доходов нет, вообще ни от какой организации, где он "Кінцевий бенефіціарний власник". Даже от "Рошен" за все это время (повторюсь, если верить этим ежегодным декларациям) не поступило ни одной копейки дохода, как от Липецкой фабрики, так и от остальных (Киевской, Винницкой, Кременчугской...).
Резюмирую:
У П.А.Порошенко есть только 2 источника доходов - зарплата Президента и МИБ. Все остальные его организации в разных странах (см. "9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї"), включая присутствующие там же офшорные, бездоходны.
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