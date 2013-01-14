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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4168416941704171
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:23

  freeze написав:То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?


Это?
https://declarations.com.ua/declaration ... 6ec06a3a5a

тоже ничего

https://declarations.com.ua/declaration ... 503b9bdaf1

опять ничего про Липецк.

О каких регулярно публикуемых речь?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

justit написав:
  freeze написав:А какой может быть спор, ибо есть консенсус, фабрика на данный момент не работает и законсервирована.
То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?


Имущество, что под арестом как продать-то?


Естественно, в 2015 году Бабаевский предлагал определенную сумму, тогда не сошлись в цене, а сейчас трудно продать, теоретически можно погасить этот оспариваемый долг, тогда будет снят арест и сделка проведена, но Порошенко пока президент не может это сделать, это негативно скажется на имидже.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

lapay написав:
  freeze написав:А какой может быть спор, ибо есть консенсус, фабрика на данный момент не работает и законсервирована.
То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?

Так що - ..уйло заблокував фабрику, а Порошенко в цьому винен? Нє, ну не подобається комусь Порошенко - на всіх не вгодиш, але якого біса зраду висмоктувать з пальця?


Я не знаю подноготную, или Порошенко специально недоплачивал НДС агрессору, или этот налоговый долг высосан путиным из пальца, чтобы отомстить. Выбирайте причину сами. Надо было еще в 2014 году продавать, как в предвыборных обещаниях было, сейчас эта тема малоактуальна.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:54

Ладно баните, так баните.
Формально и с натяжкой может и правы.

Но уже второй раз - оставляете без бана начавшего тематику и посты, на которые собственно и был мой ответ.

Какое-то выборочное правосудие..
На выходных))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:04

justit
Если менять, то менять (реформировать).
То, что проводят в медицине - это банальная оптимизация расходов.
Расходов на здоровье нации...

Поэтому, если нет клепки в голове или нет желания нормально реформировать, то нужно было ... сделать, как с армией. Никаких глубинных реформ, а тупо влили денег (на порядок увеличили обеспечение) и всё!!!))) (все рехформы). Зато для публики - нова армия)))

Так бы и с медициной было - новая форма, повыше зарплаты, красивые кабинеты, получше оборудование, питание в стационарах и т.д.

А пока -- красивое определение -- оптимизация.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26

  detroytred написав:Ладно баните, так баните.
Формально и с натяжкой может и правы.


Не понял про баните.
Вероятно это меня не касается?

  detroytred написав:justit
Если менять, то менять (реформировать).
То, что проводят в медицине - это банальная оптимизация расходов.
Расходов на здоровье нации...

Так бы и с медициной было - новая форма, повыше зарплаты, красивые кабинеты, получше оборудование, питание в стационарах и т.д.

А пока -- красивое определение -- оптимизация.


Ну, возможно что так и есть.
Просто мне лично это не видно.
А как оно там внутри реформируется - ИМХО пересичному вообще не показывают.

И, если врач со стажем жалуется, что его сократили, то, возможно и попал под раздачу, а возможно врач "туповат", и его убрали.
Как тут точно угадать?

Возвращаясь ка бабушкам, которых начальник заставил работать на РС (Вы уж простите, что тему мусолю).
Мое мнение начальник должен был не заставить, а поставить перед фактом
- умеешь? Нет - через неделю должна уметь, как научишься - меня не интересует.
- не умеешь и за неделю не научилась - уволена. Все.

Да, это жестоко возможно, но я сам в полодости с такими бабушками поработал, и когда они мне "впаривали" на тему "Ты сделай, ведь тебя в университете учили, а нас нем", то это вызывало у меня "рвотный эффект".
Ведь зарплату все получали одинаковую, и то, что "бабушку" не научили, как бы не моя забота.
Но я помогал. троллить правда тоже по максимуму старался, но по доброму :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:21

  justit написав:
  freeze написав:То что фабрика не продана никому, достаточно посмотреть регулярно публикуемые декларации Порошенко, там только дивиденды и проценты. Он же не будет обманывать НАЗК?


Это?
https://declarations.com.ua/declaration ... 6ec06a3a5a

тоже ничего

https://declarations.com.ua/declaration ... 503b9bdaf1

опять ничего про Липецк.

О каких регулярно публикуемых речь?

Ну, если верить декларациям Порошенко (а причин не верить у меня нет), то во всех поданных им ежегодных декларациях
- в 2016-м - https://declarations.com.ua/declaration ... e023f740be
- в 2017-м - https://declarations.com.ua/declaration ... c834994819
- в 2018-м - https://declarations.com.ua/declaration ... e756d36e04

в состав
9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

везде входит
Найменування юридичної особи:
Ліпецька кондитерська фабрика "Рошен"

Найменування юридичної особи (англійською):
Join-Stock Company Lipetsk confectionery factory "Roshen"

Ідентифікаційний номер:
1024800832957

Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство

Країна реєстрації головного офіса:
Росія

В то же время, во всех этих трех декларациях, в
11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

кроме зарплаты и процентов от ПАТ "МІБ" (если не считать "Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав)", другого источника доходов нет, вообще ни от какой организации, где он "Кінцевий бенефіціарний власник". Даже от "Рошен" за все это время (повторюсь, если верить этим ежегодным декларациям) не поступило ни одной копейки дохода, как от Липецкой фабрики, так и от остальных (Киевской, Винницкой, Кременчугской...).


Резюмирую:
У П.А.Порошенко есть только 2 источника доходов - зарплата Президента и МИБ. Все остальные его организации в разных странах (см. "9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї"), включая присутствующие там же офшорные, бездоходны.
yanyura
 
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