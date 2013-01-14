Додано: Вів 08 січ, 2019 17:08

budivelnik

Або доходи цих підприємств рішенням власника направлені на покращення обороноздатності нашої армії..

Частенько чув з різних джерел про сотні мільйонів гривень , які Порошенко передавав на різні армійські проекти.

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ПС

До речі

Ви думаєте якщо греки в 16 столітті брали хабарі за томоси , то в 21 вони цього не роблять ?

"Хотя РПЦ и обвиняет меня в том, что я брал деньги за автокефалию, но, на самом деле, я получил не деньги, а много конфет от Порошенко", - рассказал Варфоломей.

«Αν και η ρωσική Εκκλησία με κατηγορεί ότι πήρα χρήματα για να κάνω αυτή την Αυτοκεφαλία, στην πραγματικότητα δεν πήρα χρήματα αλλά πολλές καραμέλες και σοκολάτες από το εργοστάσιο του Ποροσένκο» είπε στα παιδιά που πήγαν να του ψάλλουν τα κάλαντα σήμερα το μεσημέρι απαντώντας με σκωπτικό τρόπο τόσο στους εκκλησιαστικούς παράγοντες της Μόσχας όσο και στον ίδιο τον πρόεδρο Πούτιν.



Όπως είπε ο Πατριάρχης στα παιδιά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας από την μεγάλη χαρά του που πήρε η χώρα του το Αυτοκέφαλο πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σακούλες με σοκολάτες και καραμέλες από το εργοστάσιο του.

Для того, чтобы передать куда-то доходы, их надо сперва получить и обязательно отразить в декларации.В прессе встречается, что Порошенко полностью передает свою зарплату на благотворительные цели, в т.ч. и на армию. Но его зарплата присутствует во всех 3-х (за последние 3 года) декларациях.Вы "чули", а я привожу точные данные из деклараций Президента Украины. Кому больше веры - вашим "чуйкам" или Президенту?Ошибаетесь. У вас "чуйки", у меня официальные документы. Различия понимаете?Про Томос я нигде и никогда не написал ни слова, не приписывайте мне свои "чуйки".Но раз уж вам так хочется, то читайте:Оригинал здесь (если вы читаете по-гречески, если нет - переводчик в помощь!):ο-οικουμενικός-πατριάρχης-αποκάλυψε/А раньше брали золотом, долларами, борзыми щенками... Обмельчал народ.