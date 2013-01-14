budivelnik написав: detroytred написав:
Какое-то выборочное правосудие..
Так всі роблятьте що робитке й ВИ..
Наприклад
1 Всюди критикуєте діючу владу
2 Всюди розповідаєте про Лі Куан Ю....
3 Жодним разом не згадали , що одним з принципів Лі Куан Ю - була повна заборона критики дій влади будь-ким.
4 В 2010 Лі Куан Ю пропонував (радив) Кілі Азірову змести з політичної арени Тимошенко як популістку яка не дасть будь-кому зробити необхідні реформи.
Как обычно ...
Ни разу не вспомнил?))
Вс 25 сен, 2016 16:12
Посмотрите как Ли Куань провёл реформы, перегнув через колено *население* (с тем же самым населением).
Да и утверждение о - всюду розповидаю о Ли Куан Ю -- тоже, мягко говоря сомнительное. Потому что нужно смотреть в каком конкретно ракурсе у меня были ссылки на него.
После своевременного замечания коллеги Старикана на данную модель я ссылался крайне редко.
Обобщение *всюди* -- ошибочно.
Для критики действующей власти, как и всех предыдущих, есть объективные основания. Результат за окошком. И конкретные действия властей.
Между критикой со стороны пересичного и можновладця есть маленькая)) разница -- рычаги управления (а также ответственность за их эффективное использование) у последнего.
С того, кто управляет (кто заграбастал рычаги) -- с того и спрос...
Делиться же властью можновладци реально не стремятся.
Роль общественных организаций, профсоюзов и т.п. ниже плинтуса.