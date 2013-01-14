Додано: Вів 08 січ, 2019 17:49

budivelnik написав: detroytred написав: Какое-то выборочное правосудие.. Какое-то выборочное правосудие.. Так всі роблятьте що робитке й ВИ..

Наприклад

1 Всюди критикуєте діючу владу

2 Всюди розповідаєте про Лі Куан Ю....

3 Жодним разом не згадали , що одним з принципів Лі Куан Ю - була повна заборона критики дій влади будь-ким.

4 В 2010 Лі Куан Ю пропонував (радив) Кілі Азірову змести з політичної арени Тимошенко як популістку яка не дасть будь-кому зробити необхідні реформи. Так всі роблятьте що робитке й ВИ..Наприклад1 Всюди критикуєте діючу владу2 Всюди розповідаєте про Лі Куан Ю....3 Жодним разом не згадали , що одним з принципів Лі Куан Ю - була повна заборона критики дій влади будь-ким.4 В 2010 Лі Куан Ю пропонував (радив) Кілі Азірову змести з політичної арени Тимошенко як популістку яка не дасть будь-кому зробити необхідні реформи.

Посмотрите как Ли Куань провёл реформы, перегнув через колено *население* (с тем же самым населением).

Как обычно ...Ни разу не вспомнил?))Вс 25 сен, 2016 16:12Да и утверждение о - всюду розповидаю о Ли Куан Ю -- тоже, мягко говоря сомнительное. Потому что нужно смотреть в каком конкретно ракурсе у меня были ссылки на него.После своевременного замечания коллеги Старикана на данную модель я ссылался крайне редко.Обобщение *всюди* -- ошибочно.Для критики действующей власти, как и всех предыдущих, есть объективные основания. Результат за окошком. И конкретные действия властей.Между критикой со стороны пересичного и можновладця есть маленькая)) разница -- рычаги управления (а также ответственность за их эффективное использование) у последнего.С того, кто управляет (кто заграбастал рычаги) -- с того и спрос...Делиться же властью можновладци реально не стремятся.Роль общественных организаций, профсоюзов и т.п. ниже плинтуса.