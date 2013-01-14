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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4170417141724173>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:22

justit
Насчёт банов - конечно это к Вам никоим образом не относится.

По бабушка - теперь уже не понял я)).
Как Вы поняли *заставил* в моём изложении?
Пытками что ли?))

Всё было, как и в Вашем описании: время и даже всяческая поддержка-помощь по освоению специальности.
Нет желания или не можешь - предложение уволиться.
Освоили все!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Какое-то выборочное правосудие..
Так всі роблятьте що робитке й ВИ..
Наприклад
1 Всюди критикуєте діючу владу
2 Всюди розповідаєте про Лі Куан Ю....
3 Жодним разом не згадали , що одним з принципів Лі Куан Ю - була повна заборона критики дій влади будь-ким.
4 В 2010 Лі Куан Ю пропонував (радив) Кілі Азірову змести з політичної арени Тимошенко як популістку яка не дасть будь-кому зробити необхідні реформи.

Как обычно ...

Ни разу не вспомнил?))

Вс 25 сен, 2016 16:12
Посмотрите как Ли Куань провёл реформы, перегнув через колено *население* (с тем же самым населением).


Да и утверждение о - всюду розповидаю о Ли Куан Ю -- тоже, мягко говоря сомнительное. Потому что нужно смотреть в каком конкретно ракурсе у меня были ссылки на него.
После своевременного замечания коллеги Старикана на данную модель я ссылался крайне редко.
Обобщение *всюди* -- ошибочно.

Для критики действующей власти, как и всех предыдущих, есть объективные основания. Результат за окошком. И конкретные действия властей.

Между критикой со стороны пересичного и можновладця есть маленькая)) разница -- рычаги управления (а также ответственность за их эффективное использование) у последнего.
С того, кто управляет (кто заграбастал рычаги) -- с того и спрос...

Делиться же властью можновладци реально не стремятся.
Роль общественных организаций, профсоюзов и т.п. ниже плинтуса.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:23

yanyura
У меня такое впечатление, что можновладци пересичных и в грош не ставят.
Член комитета по налогам Кирш о НФ забывает, что с подарков нужно платить налоги (бабушка-пенсионерка 80-ти летняя дарит его жене полмиллиона на покупку авто). Ладно дарит, но налог-то заплатить нужно-то... раз уж в декларации светишь этот *подарок*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:P.S. А раньше брали золотом, долларами, борзыми щенками... Обмельчал народ.

То він тролив маскву. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:37

  detroytred написав:Член комитета по налогам Кирш о НФ забывает, что с подарков нужно платить налоги (бабушка-пенсионерка 80-ти летняя дарит его жене полмиллиона на покупку авто). Ладно дарит, но налог-то заплатить нужно-то... раз уж в декларации светишь этот *подарок*.


Он среди нас )))

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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:40

Нюанс:
мы здесь не столько критикой занимаемся, а рассматриваем-дискутируем о причинах происходящих процессов. И происходивших.

Критиковать имеем смысл с целью.
От нашего (форумчан) стучания по клавишам на данном форуме и уж тем более в данной ветке)) влияния хоть на критикуемых можновладцив, хоть на пересичных -- мизер.

Зато обмен мыслями-мнениями (как подтверждающими, так и опровергающими) нужен участникам дискуссий.
Нужен по причинам - от банального интереса и до расширения кругозора, которому однозначно способствует, как альтернативный взгляд, так и сам поиск аргументов.

Как там в правилах указано - для доброжелательного общения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:46

freeze
Кстати, не знаю кто тот форумчанин, но сам Кирш (исходя из его частых выступлений в передачах) толковейший специалист.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:49

  lapay написав:
  yanyura написав:P.S. А раньше брали золотом, долларами, борзыми щенками... Обмельчал народ.

То він тролив маскву. :)

Ага))
Получил вроде приходами... (я особо не разбирался).
Но церковью уж точно.

Всё официально.
Вы в суть происшедшего вдумайтесь!
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 січ, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:52

  detroytred написав:По бабушка - теперь уже не понял я)).
Как Вы поняли *заставил* в моём изложении?
Пытками что ли?))

Всё было, как и в Вашем описании: время и даже всяческая поддержка-помощь по освоению специальности.
Нет желания или не можешь - предложение уволиться.
Освоили все!


Ну мы же ранее сошлись на том, что то была речь о госконторе.
Возможно даже о госслужбе, но не факт.

Я подразумевал то, что еще в середине 90-х (как раз тогда, когда я в подобной конторе работал), при приеме на работу спрашивали: "Навыки работы с РС есть?"
Беда, но "бабушки" говорили: "Да!"
А когда доходило до собственно работы - случался казус.
Никто их не гнал, просто терпели.
Да что скрывать, в те годы попасть на госработу считалось крутостью.
Не из-за взяок, а просто не было работы вообще
"Ваш" начальник видимо был супернастойчив :-)

"ремя и даже всяческая поддержка-помощь по освоению специальности" - это лишнее.
Человек о таком сам обязан позаботиться.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:freeze
Кстати, не знаю кто тот форумчанин, но сам Кирш (исходя из его частых выступлений в передачах) толковейший специалист.


Так это и есть тот самый Кирш, пишет только на экономические темы, согласен, что далеко не дурак, спалился, когда я его спросил не знает ли Kirsh Кирша-экономиста.
Он не нашел ничего лучше ответить, как не имеет понятия о таком депутате-экономисте. Сказал бы, что однофамилец, а то много написал на экономические темы, и вдруг об экономисте Кирше даже никогда и ни разу не слышал форумчанин Kirsh )))
freeze
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